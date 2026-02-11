Меркушина превзошла себя: невероятный финиш украинки и драма Джимы на Олимпиаде-2026

На Играх-2026 в Милане состоялась женская индивидуальная гонка по биатлону. Четыре представительницы Украины вели борьбу за высокие позиции, а одна из них установила личное достижение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Читайте: Украинский фигурист Марсак поразил мир на Олимпиаде-2026 новым рекордом
Во второй личной гонке биатлонной программы Олимпиады-2026 Украину представляли четыре спортсменки.
Этот старт стал особенным для Юлии Джимы, которая официально начала свою четвертую Олимпиаду.
В то же время для Кристины Дмитренко и Дарьи Чалык эти соревнования стали первой индивидуальной гонкой на главном турнире четырехлетия.
Александра Меркушина, которая уже имела опыт выступлений в Милане, вышла на дистанцию во второй раз за эти Игры.
Украинские снайперы демонстрировали впечатляющую точность на протяжении большей части дистанции.
Меркушина и Джима закрыли все мишени на первых трех рубежах, а Дмитренко прошла без ошибок две стрельбы. Однако решающей стала именно последняя стрельба стоя.
Александра Меркушина и Кристина Дмитренко допустили лишь одну ошибку на заключительном этапе.
Тяжелее всего последний круг выдался опытной Юлии Джими - три ошибки на финальном рубеже отбросили ее далеко за пределы первой тридцатки.
Благодаря мощному финишному кругу Александра Меркушина смогла обойти напарницу по команде и занять 17-е место, что является ее личным рекордом.
Кристина Дмитренко финишировала сразу за ней - на 18-й позиции. Юлия Джима и Дарья Чалык, которая заработала три штрафные минуты, оказались вне топ-40.
Золотую награду завоевала француженка Жюлия Симон, которая даже с одним промахом опередила соотечественницу Лу Жанмонно на 53 секунды.
Главной неожиданностью дня стала "бронза" болгарской биатлонистки Лоры Христовой.
...
Ранее мы сообщали о новом повороте в скандале между МОК и украинским спортсменом из-за шлема.