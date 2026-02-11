Меркушина превзошла себя: невероятный финиш украинки и драма Джимы на Олимпиаде-2026

Выступления украинок: опыт против юности

Во второй личной гонке биатлонной программы Олимпиады-2026 Украину представляли четыре спортсменки.

Этот старт стал особенным для Юлии Джимы, которая официально начала свою четвертую Олимпиаду.

В то же время для Кристины Дмитренко и Дарьи Чалык эти соревнования стали первой индивидуальной гонкой на главном турнире четырехлетия.

Александра Меркушина, которая уже имела опыт выступлений в Милане, вышла на дистанцию во второй раз за эти Игры.

Драма на огневых рубежах

Украинские снайперы демонстрировали впечатляющую точность на протяжении большей части дистанции.

Меркушина и Джима закрыли все мишени на первых трех рубежах, а Дмитренко прошла без ошибок две стрельбы. Однако решающей стала именно последняя стрельба стоя.

Александра Меркушина и Кристина Дмитренко допустили лишь одну ошибку на заключительном этапе.

Тяжелее всего последний круг выдался опытной Юлии Джими - три ошибки на финальном рубеже отбросили ее далеко за пределы первой тридцатки.

Итоги гонки и призеры

Благодаря мощному финишному кругу Александра Меркушина смогла обойти напарницу по команде и занять 17-е место, что является ее личным рекордом.

Кристина Дмитренко финишировала сразу за ней - на 18-й позиции. Юлия Джима и Дарья Чалык, которая заработала три штрафные минуты, оказались вне топ-40.

Золотую награду завоевала француженка Жюлия Симон, которая даже с одним промахом опередила соотечественницу Лу Жанмонно на 53 секунды.

Главной неожиданностью дня стала "бронза" болгарской биатлонистки Лоры Христовой.

Олимпиада-2026. Индивидуальная гонка (женщины):

Жюлия Симон (Франция) - 41:25.6 (1) Лу Жанмонно (Франция) - +53.1 (2) Лора Христова (Болгария) - +1:04.5 (0)

