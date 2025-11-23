MELOVIN обручился с парамедиком ВСУ на Майдане (фото)

MELOVIN выходит замуж?

Да, артист рассказал, что сказал "да" прямо на Майдане. На колено перед певцом стал парамедик Петр Злотя. Он подарил Меловину букет и обручальное кольцо.

"На Майдане, где Украина боролась за свободу, я выбрал свою. Любовь не спрашивает разрешения. Я сказал "да", - написал певец.

Также он высказался об ЛГБТ и отметил равенство.

"ЛГБТ-люди - не идеология. Не организация. Они - наши друзья, наши родные, наши защитники, наши украинцы. Те самые, кто рядом в бою, в волонтерстве, в жизни", - заявил артист.

MELOVIN сделали предложение (фото: instagram.com/melovin_official)

Ранее певец не говорил об отношениях с Петром, а потому новость об их помолвке была неожиданной. А в комментариях пара получила немало поздравлений. Юзеры пишут:

"Пусть у вас все будет хорошо и никакие невзгоды не сломят вас, большого вам счастья"

"Я тихо слежу за твоими успехами и горжусь тем, что знаю тебя. Счастья тебе - настоящего, нескрываемого, такого, как ты хочешь. Вы крутые ребята"

"Каждый заслуживает счастья!".

Что известно об избраннике Меловина

Злотя, как сообщало "Радіо Свобода" в 2024 году, санитарный инструктор, боевой медик и военный повар под псевдонимом "Матадор". Он делал каминг-аут и прямо говорил о том, что ему нравятся мужчины.

"В новом подразделении, когда я пришел, увидел, что ребята шушукались между собой, но потом понял, что это меня вообще не касалось, то я накрутил себя. Новый командир мне сказал: "Петр, мне плевать, какая у тебя ориентация, у нас работы доф*га, ты свою работу делаешь, вот и делай". Я сразу понял, что мне будет легко с ним работать", - говорил парамедик.

Петр Злотя (фото: instagram.com/zlotia_p)