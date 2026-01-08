Мандзин пробился в топ-15 в спринте Кубка мира в Оберхофе - топ-результат сезона

В немецком Оберхофе стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону. По итогам мужского спринта четверо украинцев смогли отобраться в гонку преследования, а Виталий Мандзин обновил собственный рекорд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.
Первый старт 2026 года принес сборной Украины высокое 15-е место, которое завоевал 22-летний Виталий Мандзин.
Несмотря на одну незакрытую мишень на первом рубеже, спортсмен продемонстрировал идеальную стрельбу стоя и впечатляющую скорость на последнем круге, где он показал 8-е время среди всех участников. Для Виталия этот результат стал одним из лучших в карьере.
Зато капитан команды Дмитрий Пидручный не смог попасть в зачетную зону. Три штрафных круга отбросили его на 41-ю позицию.
Интересно, что единственным снайпером в составе сине-желтых, который закрыл все 10 мишеней, стал Богдан Цымбал, однако низкая скорость на дистанции позволила ему занять лишь 45-е место. Богдан Борковский с двумя промахами финишировал 43-м.
Победу праздновал итальянский биатлонист Томмазо Джакомель. Даже с одним кругом штрафа он сумел опередить хозяина трассы Филиппа Наврата.
Бронзовую награду завоевал норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль.
По итогам гонки в персьют квалифицировались четверо представителей Украины. За бортом соревнований остался лишь Денис Насыко, который завершил спринт на 94-м месте.
Программа этапа продолжится женским спринтом, который начнется сегодня в 15:15 по киевскому времени.
Прямую трансляцию обеспечивают платформы "Суспільне Спорт".
