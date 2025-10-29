ua en ru
Лунин получил дисквалификацию после "Эль-Класико": "Реал" не смог отстоять украинца

Среда 29 октября 2025 16:31
Лунин получил дисквалификацию после "Эль-Класико": "Реал" не смог отстоять украинца Андрей Лунин (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин дисквалифицирован после "Эль-Класико" с "Барселоной" и пропустит следующий матч Ла Лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mundo Deportivo.

Лунин получил красную карточку, не выходя на поле

Такое решение принял дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании после его удаления в "Эль-Класико" против "Барселоны".

Инцидент произошел в конце матча десятого тура Примеры. Лунин, который находился на скамейке запасных, вступил в спор с одним из игроков "Барселоны".

Арбитр встречи Сото Градо удалил украинца за "агрессивное поведение", отметив в протоколе, что вратаря сдерживали партнеры по команде.

"На 90-й минуте игрок Андрей Лунин был удален за то, что покинул скамейку запасных и подошел к сопернику в агрессивной манере, из-за чего его пришлось сдерживать товарищам по команде", - говорится в отчете арбитра.

Реал подал апелляцию, но решение оставили в силе

Мадридский клуб обратился в дисциплинарные органы с просьбой отменить наказание, объяснив, что сначала арбитр показал желтую карточку.

Однако в отчете она была зафиксирована как красная. Федерация футбола Испании оставила в силе протокол арбитра, считая его официальным документом, который не подлежит сомнению.

В решении дисциплинарного комитета указано, что поведение украинца классифицируется как "незначительное нарушение спортивной дисциплины", поэтому Лунин получит лишь одноматчевую дисквалификацию.

Лунин пропустит игру с Валенсией

Таким образом, Андрей Лунин не сможет принять участие в поединке 11-го тура Примеры, в котором "Реал" будет принимать "Валенсию" 1 ноября. В Лиге чемпионов, где мадридцы встретятся с "Ливерпулем" 4 ноября, украинец будет доступен для заявки.

Это первое удаление Лунина в составе "Реала", за который он выступает с 2018 года. В текущем сезоне он еще не провел ни одного официального матча, уступая место в старте бельгийскому голкиперу Тибо Куртуа.

