ua en ru
Чт, 16 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Лунин - минус. "Реал" не устоял против "Баварии" в сумасшедшей битве в ЛЧ: роковая ошибка украинца

23:59 15.04.2026 Ср
3 мин
Определились все участники 1/2 финала Лиги чемпионов - кто с кем сразится за решающий матч
aimg Андрей Костенко
Лунин - минус. "Реал" не устоял против "Баварии" в сумасшедшей битве в ЛЧ: роковая ошибка украинца

Европа узнала имена всех полуфиналистов самого престижного клубного турнира. В среду, 15 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, которые держали в напряжении болельщиков до последних секунд.

О том, как завершились матчи и кто с кем сойдется в полуфинале - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляции Megogo.

Читайте также: Мбаппе больше не первый: юная звезда "Барселоны" установил исторический рекорд ЛЧ

Лига чемпионов, 1/4 финала, ответные матчи

"Бавария" - "Реал" - 4:3 (первый матч - 2:1)

Голы: Павлович, 6, Кейн, 38, Диас, 88, Олисе, 90+4 - Гюлер, 1, 29, Мбаппе, 42

Удаление: Камавинга ("Реал"), 86 (вторая желтая).

"Арсенал" - "Спортинг" - 0:0 (первый матч - 1:0)

Битва титанов: "Бавария" - "Реал"

Немецкий гранд принимал мадридский "Реал" в родных стенах, имея за плечами минимальное преимущество после первой игры (2:1). Мадридцы, в основе которых вышел украинский голкипер Андрей Лунин, с первых секунд бросились отыгрывать отставание.

И это удалось им уже на 36-й секунде игры. Грубо ошибся Мануэль Нойер, отправивший мяч прямо на ногу Арде Гюлеру, который этот "подарок" конвертировал в гол. Дебютный успех 21-летнего турка в текущей ЛЧ побил сразу два рекорда: стал самым быстрым в истории мадридского "Реала" в турнире, а также - самым быстрым пропущенным в истории "Баварии".

Впрочем, гости радовались недолго. Уже на 6-й минуте Мюнхен забил в ответ. После подачи углового, Александар Павлович воспользовался неуклюжей игрой Лунина и сравнивает счет.

После этого матч до перерыва был богатым на события. Лунин совершил два сейва и частично реабилитировался за пропущенный гол. Гюлер снова вывел "Реал" вперед, исполнив чудо-удар в девятку. Но баварцы снова отыгрались благодаря Гарри Кейну.

Впрочем "Реал" сумел в первом тайме забить в третий раз: Винисиус ассистировал Килиану Мбаппе - и тот не промахнулся.

После перерыва оба соперника имели как минимум по одному супермоменту: Мбаппе у "Реала" и Луис Диас - у "Баварии". Но супершанс хозяева получили на 86-й минуте, после того как Эдуарду Камавинга получил вторую желтую и оставил "сливочных" в меньшинстве. Расплата наступила почти мгновенно: Луис Диас шедевральным ударом с угла штрафной сделал счет 3:3.

А уже в компенсированное время Майкл Олисе принес "Баварии" победу - 4:3.

"Арсенал" - "Спортинг": безголевая прагматика

После минимальной победы в Лиссабоне "канониры" считались фаворитами, однако ожидаемой интриги дома болельщики так и не увидели. Первый тайм запомнился лишь одним ударом "Арсенала" в створ и попаданием Жени Катаму в стойку ворот хозяев.

Несмотря на более живой темп после перерыва и активность "канонира" Габриэла Мартинелли, игра обеих команд больше напоминала антифутбол, особенно на фоне мюнхенской драмы. В итоге нулевая ничья позволила "Арсеналу" по сумме двух матчей пролезть в полуфинал.

Кто с кем встретится в полуфинале

По результатам четвертьфинальных сражений борьбу за трофей продолжат представители четырех топ-чемпионатов - Англии, Испании, Германии и Франции.

Пары 1/2 финала Лиги чемпионов:

  • ПСЖ - "Бавария"
  • "Атлетико" - "Арсенал"

Первые поединки за выход в финал запланированы на 28 и 29 апреля, а имена финалистов станут известны после ответных матчей 5 и 6 мая. Главная игра сезона состоится 30 мая.

Также читайте о невероятном достижении легендарного Мануэля Нойера в Лиге чемпионов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Арсенал Бавария Реал Андрей Лунин Футбол
Новости
Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Аналитика
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта