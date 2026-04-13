Лишь 6 украинцев делали это: Яремчук ворвался в легендарный список бомбардиров Лиги 1

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметился знаковым достижением в чемпионате Франции. Его результативный удар в поединке против "Лорьяна" позволил форварду стать шестым украинцем, который забивал в Лиге 1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украинский нападающий появился на поле с первых минут противостояния 29-го тура. Именно Яремчук распечатал ворота соперника на 49-й минуте.
После подачи Эндрика с правого края штрафной Роман выиграл дуэль на втором этаже и точным ударом головой направил мяч в сетку.
Этот гол стал ключевым для "Лиона", который позже закрепил успех усилиями Корентена Толиссо (2:0).
L'ouverture du score de Roman Yaremchuk vu de la pelouse, présentée par @eToroFr pic.twitter.com/vZax55wuzL- Олимпик Лионне (@OL) 12 апреля 2026 года
Победа позволила команде прервать длительную кризисную серию из девяти матчей без побед, которая длилась еще с февраля.
Сейчас коллектив украинца имеет 51 очко и занимает пятую строчку в таблице.
Благодаря забитому мячу Яремчук присоединился к так называемому "клубу Александра Заварова" - реестру украинских легионеров, которые отмечались голами во французском первенстве.
Роман теперь делит третье место в историческом списке с Ильей Забарным, Русланом Малиновским и Павлом Яковенко.
Впереди у "Лиона" сверхсложное испытание. В воскресенье, 19 апреля, команда Яремчука приедет в гости к лидеру чемпионата - ПСЖ.
Стартовый свисток в Париже прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
