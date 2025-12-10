Лига чемпионов. Два клуба уже в плей-офф: актуальная турнирная таблица

Кто продолжит борьбу в ЛЧ

Выход как минимум в стыковые матчи себе гарантировала мюнхенская "Бавария". Немецкий клуб дома со счетом 3:1 переиграл лиссабонский "Спортинг". С 15 очками команда Венсана Компани идет на втором месте в таблице. При худшем сценарии она финиширует не ниже 20-места.

Также прошел в плей-офф лондонский "Арсенал". "Канониры" свою пятую победу в пяти матчах одержали две недели назад. Но именно результаты вторника с участием других команд гарантировали им продолжение. Подопечные Микеля Артеты также уже не опустятся ниже 20-й строчки. Сегодня они могут закрепить свое лидерство в случае победы над "Брюгге".

Центральный матч вторника

Таким безусловно стал поединок в итальянском Милане, где местный "Интер" принимал английский "Ливерпуль".

Перед визитом в Милан чемпионы Англии имели лишь одну победу в последних пяти матчах во всех турнирах. В то же время, "Интер" подошел к игре на подъеме - с серией из трех подряд побед в Серии A.

Команда Арне Слота могла потерять очки и в этот раз, но на 88-й минуте решающим стал пенальти. Судья назначил 11-метровый после того, как Бастони схватил за футболку Вирца в штрафной площади. Собослаи точно реализовал удар, установив финальный счет.

Это поражение стало для миланцев первой домашней неудачей в еврокубках за более чем три года. Последний раз "Интер" проигрывал на "Сан-Сиро" в сентябре 2022 года, когда уступил "Баварии".

Как прошли другие матчи

Помимо поединка в Милане, особого внимания заслуживают следующие игры вторника.

"Аталанта" вырвала победу над "Челси". Лондонцы открыли счет благодаря голу Жоао Педро, но после перерыва Скамакка сравнял результат, а де Кетеларе в концовке оформил решающий удар - 2:1.

"Барселона" по похожему сценарию обыграла дома "Айнтрахт" (2:1). Кнауфф вывел гостей вперед, однако два точных удара головой Кунде во втором тайме изменили ход встречи.

Еще один испанский клуб - "Атлетико" в Нидерландах одолел АСВ (3:2). Хозяева забили первыми, но Альварес, Ганцко и Сорлот перевернули игру. Хозяева в финале матча сократили отставание - на большее им не хватило времени.

Единственной "украинской" командой, игравшей в этот день, был "Олимпиакос". Греки на выезде минимально одолели казахстанский "Кайрат" (1:0) благодаря голу Мартинса. Наш нападающий Роман Яремчук третий раз подряд провел матч Лиги чемпионов в запасе. В этом сезоне игровое время украинского форварда в главном клубном евротурнире ограничивается выходом на 12 минут матча с "Барселоной" в третьем туре.

Все результаты 9 декабря:

"Кайрат" - "Олимпиакос" - 0:1

"Бавария" - "Спортинг" - 3:1

"Аталанта" - "Челси" - 2:1

"Барселона" - "Айнтрахт" - 2:1

"Интер" - "Ливерпуль" - 0:1

"Монако" - "Галатасарай" - 1:0

ПСВ - "Атлетико" - 2:3

"Тоттенхэм" - "Славия" - 3:0

"Юнион" - "Марсель" - 2:3

Кто лидирует в таблице

По итогам половины 6-го тура на вершине таблицы двоевластие - "Бавария" догнала по очкам "Арсенал" (15), у которого еще игра в запасе. На третью строчку сенсационно запрыгнула "Аталанта" (13 очков).

Сразу у пяти команд по 12 баллов. Это - ПСЖ, "Интер", "Реал", "Атлетико" и "Ливерпуль". Но у команд Ильи Забарного и Андрея Лунина - есть по одной игре в запасе.

В середине таблицы расположились как гранды, так и новички турнира. Так, азербайджанский "Карабах" и кипрский "Пафос" отстают от "Манчестер Сити", "Челси" и "Барселоны" лишь на три и четыре очка соответственно.

"Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова внизу, на 31-й строчке. Замыкает таблицу "Аякс" - единственная команда, которая до сих пор не смогла набрать очки.

Сегодня, 10 декабря, в ЛЧ будут сыграны последние девять поединков 6-го тура.