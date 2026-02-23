Лень остался без трофея: украинец с "Реалом" проиграл драматический финал Кубка Испании (видео)

Качели в первой половине

Решающий матч прошел вечером 22 февраля на нейтральной площадке в Валенсии. Мадридцы начали финал агрессивно, ошеломив соперника стартовым рывком 13:2. Впрочем, "Баскония" быстро оправилась и еще до конца первой десятиминутки выровняла положение - 26:26.

Во втором отрезке "сливочные" вновь выдали мощный спурт (14:0), обеспечив себе солидное преимущество. Хотя баскам удалось несколько сократить отставание перед большим перерывом (47:52), инициатива оставалась в руках коллектива из Мадрида.

Триумфальный финиш басков

Третья четверть прошла в равной борьбе, что было на руку "Реалу", который сохранял дистанцию в 5 очков. Однако настоящая драма развернулась в финальном периоде. Ближе к середине четверти "Баскония" сравняла счет (79:79), после чего полностью перехватила контроль над игрой.

Ключевым моментом стал финальный отрезок: последние две минуты матча баски выиграли с сокрушительным счетом 13:3. Итоговый результат - 100:89 в пользу команды из города Витория-Гастейс.

Историческое достижение и личные рекорды

Для "Басконии" этот трофей стал историческим - команда получила свой седьмой Кубок Испании и первый за последние 17 лет (с 2009-го).

Самым результативным игроком финала стал французский нападающий победителей Тимоте Луваву-Кабарро (28 очков). А американский разыгрывающий "Басконии" Трент Форрест остановился в шаге от исторического трипл-дабла (22 очка, 11 передач и 9 подборов).

Выступление Алексея Леня

Украинский центровой "Реала" Алексей Лень получил ограниченное игровое время в финале.

Проведя на паркете 7 минут, наш легионер записал в актив: 4 очка, 3 подбора и 1 блок-шот.

Кубок Испании. Финал

"Баскония" - "Реал" Мадрид - 100:89 (26:26, 21:26, 20:20, 20:20, 33:17)