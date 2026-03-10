RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Квалификация женской сборной Украины на Евробаскет-2027: эксклюзивная трансляция Киевстар ТВ

16:42 10.03.2026 Вт
1 мин
promo
В рамках отбора украинская команда сыграет против сборных Черногории, Болгарии и Азербайджана
aimg Илона Свиридова
Киевстар ТВ будет транслировать Евробаскет-2027 (фото: пресс-служба Киевстар)

В марте женская национальная сборная Украины по баскетболу проведет очередные матчи квалификации чемпионата Европы по баскетболу 2027 года. Отборочные игры эксклюзивно покажет Киевстар ТВ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз трансляции.

Читайте также: Рекордные 37 стран: Киевстар обошел других операторов по покрытию VoLTE в роуминге

Украинская сборная на Евробаскет-2027: расписание

Среди игроков, на которых рассчитывает сборная Украины: Алина Ягупова, Мириам Уро-Ниле, Татьяна Юркевичус, Кристина Филевич и Анжелика Ляшко.

Ближайшие матчи квалификации:

  • 11 марта в 19:00 - Украина – Черногория
  • 14 марта в 19:00 - Болгария – Украина
  • 17 марта в 17:00 - Азербайджан – Украина

Как смотреть

Следить за прямыми трансляциями матчей можно на канале КСТБ Баскетбол на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

Всего в спортивном разделе Киевстар ТВ доступны 35 телеканалов, поэтому каждый зритель сможет найти трансляции на свой вкус.

Удобная навигация, актуальные расписания и тематические подборки позволяют быстро найти матчи любимой команды или спортсмена и не упустить самые интересные моменты.

Следите за новинками и премьерами в Telegram-канале "Кино для ТВ".

