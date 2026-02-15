Комик Яремий признался, с кем не хочет стоять в одном кадре: раньше они дружили

Кто не нравится стендаперу

Так, у Тараса спросили, с кем он никогда не вышел бы на одну сцену, или с кем он не хотел бы участвовать в проекте даже за большие деньги. Яремий ответил прямо.

"Мне в последнее время не нравятся высказывания Феликса Редьки. Хотя раньше я с ним дружил. Сейчас не очень хочется быть в одном кадре", - признался комик.

Кроме этого, Яремий назвал коллег, которых может считать профессионалами и даже кумирами.

"Из мировых - это Луи Си Кей и Дэйв Шаппелл - мои два любимых стендап-комика. Я их выступления недавно пересматривал, кстати. Из украинской сцены я люблю слушать Славика Мартынюка, это мой коллега", - рассказал Яремий.

"Мне нравится то, как он много пишет и как ведет себя на сцене. Интересно следить не только за юмором, но и за жизненными перипетиями. Алла Волкова - она много работает, пишет, классно строит свою медийную составляющую. Богдан Богаченко - классно импровизирует", - добавил он.

Кто такой Феликс Редька

Феликс - украинский стендап-комик родом из Сум, который стал известным в новой волне украинской юмористической сцены. Более широкой аудитории он запомнился образом вымышленного кандидата в мэры Анатолия Почечуна, сатирическим персонажем, который перерос в узнаваемый интернет-мем.

Феликс Редька (фото: instagram.com/felix.redka)

Редька участвовал в телевизионных юмористических проектах, в частности "Лига смеха" и "Рассмеши комика", а также активно развивает собственный YouTube-контент. кроме онлайн-форматов, Феликс гастролирует с авторскими стендап-программами. В своих выступлениях он сочетает абсурд, социальную сатиру и разговоры об украинской культуре и истории, часто работая на грани иронии и самоиронии.