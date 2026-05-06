Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Бывшая Кличко призналась, почему не вышла за него замуж: "Мое эго было уничтожено"

21:42 06.05.2026 Ср
Голливудская актриса готовилась к свадьбе с боксером, но одно его решение изменило все
Хайден Панеттьери и Владимир Кличко (коллаж: РБК-Украина)
Отношения Хайден Панеттьери и Владимира Кличко длились почти 10 лет, но до свадьбы дело так и не дошло. По словам актрисы, она готовилась выйти замуж за боксера, но резкое изменение планов с его стороны стало для нее болезненным ударом.

Почему Панеттьери не вышла замуж за Кличко

Как известно, пара объявила о помолвке в 2013 году, а через год у них родилась дочь Клавдия-Евдокия. Пара уже готовилась к свадьбе, как вдруг боксер отложил планы, а повторное предложение звезда принимать не стала.

"Мне казалось, что мое эго было полностью уничтожено за секунды. У меня была целая папка с эскизами свадебных платьев. Мы ездили в Италию и имели встречи с Armani. Все было подготовлено", - рассказала она.

По словам Хайден, тогда она почувствовала сильное эмоциональное истощение и потерю уверенности. Она не хотела "умолять кого-то жениться", поэтому проигнорировала предложение боксера.

"Лучший способ, который я смогла придумать, чтобы ответить ему тем же, - это просто проигнорировать это. Я не собиралась дарить ему удовольствие, рассказывая, как сильно это меня разбило. Лишь спустя несколько лет набралась смелости спросить, почему", - поделилась она.

Актриса отметила, что тогда была очень зла на Владимира и не хотела показывать ему свою уязвимость.

О материнстве и ошибках

В разговоре 36-летняя Хайден затронула тему материнства, в частности прокомментировала предисловие к своим мемуарам "This Is Me: A Reckoning". Там она отметила, что не обвиняет Кличко в своих ошибках и берет ответственность за свои недостатки как матери.

Актриса объяснила, что стремилась быть идеальной матерью, но столкнулась с трудностями из-за послеродовой депрессии.

"Я перфекционистка во многих вещах, поэтому быть хотя бы хорошей мамой было для меня чрезвычайно важно. И это было сокрушительным ударом, когда я в своих глазах не могла быть даже "достаточно нормальной" мамой. Мы все хотим быть хорошими родителями. Но в конце концов все мы совершаем ошибки - просто, возможно, не так много, как я", - призналась она.

Что известно о состоянии Панеттьери

Напомним, период после рождения дочери стал для нее сверхсложным испытанием.

Как известно, депрессия переросла в алкогольную и наркотическую зависимость. Актриса в разный период прошла три курса лечения.

С Кличко она окончательно разошлась в 2018 году. Впоследствии подписала отказ от опеки над дочерью, которой сейчас 11 лет, назвав это "самым болезненным" и не полностью своим решением.

В то же время она называла бывшего хорошим папой и говорила, что поддерживает связь с девочкой.

Кроме этого, звезда пережила абьюзивные отношения с Брайаном Хикерсоном, а затем - тяжелую потерю брата Дженсена в феврале 2023-го.

