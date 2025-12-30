Клуб МЛС подписал полузащитника "Шахтера": что известно о переходе

21-летний центральный полузащитник "Шахтера" Иван Лосенко официально присоединился к канадскому клубу "Монреаль" на правах аренды. Соглашение рассчитано на полгода с возможностью продления до сезона 2027/28, а клуб имеет право выкупа контракта игрока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клубов.
Украинский полузащитник присоединился к "Монреалю" на правах аренды. Первоначальный срок соглашения рассчитан на полгода, однако документ предусматривает опцию пролонгации на сезон 2027/28.
Канадская сторона также получила приоритетное право на полноценный выкуп контракта футболиста, хотя точная сумма потенциального трансфера пока остается тайной.
Интересно, что "горняки" обеспечили себе страховку: в случае окончательной продажи Лосенко "Шахтер" сохранит за собой право обратного выкупа игрока.
Спортивный директор "Монреаля" Лука Сапуто уже успел положительно оценить подписание, отметив техническую базу украинца и его видение поля.
Иван Лосенко является воспитанником донецкого клуба, где он прошел все ступени юношеских команд и набирался опыта в Юношеской лиге УЕФА.
Несмотря на статус перспективного игрока, за первую команду "Шахтера" в официальных играх хавбек так и не дебютировал.
В последнее время футболист набирал игровую практику в арендах:
Также в активе игрока есть опыт выступлений за сборные Украины разных возрастных категорий. В последнее время он привлекался в ряды молодежной сборной, за которую играл в октябре 2025 года в рамках квалификации к Евро-2027.
Лосенко станет уже вторым представителем Украины в составе "Монреаля". В команде уже выступает 19-летний вингер Геннадий Синчук, который успел закрепиться в основной ротации, отыграв 14 поединков в МЛС и забив один мяч.
Для канадского клуба это подписание является попыткой усилить состав после неудачного сезона-2025.
Тогда "Монреаль" финишировал на 13-й строчке Восточной конференции, что не позволило команде пробиться в серию плей-офф.
