Ким Кардашьян заметили за поцелуями со звездой "Формулы 1" (фото)

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян и британский автогонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон больше не скрывают своих чувств. Пару заметили во время романтического отдыха на пляже в Малибу, где они открыто демонстрировали нежность.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TMZ .

Кардашьян и Хэмилтона застукали за поцелуями на пляже

Влюбленные провели день у океана 20 апреля. Они не сдерживали эмоций - обнимались, смеялись и целовались прямо в волнах океана.

Для отдыха Кардашьян выбрала черное бикини и гидрокостюм, тогда как Гамильтон появился в рашгарде и плавательных шортах.

У пары был расслабленный и счастливый вид. После купания они продолжили проводить время на берегу.

— TMZ (@TMZ) April 21, 2026

Льюис нежно обнимал Ким, а потом дал ей несколько уроков серфинга. Вместе они покоряли волны, а затем вернулись на пляж.

Что известно об отношениях Кардашьян со звездой "Формулы 1"

Впервые слухи о романе появились в начале февраля этого года, когда пару заметили вместе в Париже.

Уже в апреле гонщик опубликовал в Instagram видео из Японии, в котором Ким сидит на пассажирском сиденье Ferrari F40 и делится впечатлениями от поездки.



Потом их заметили во время выступления Бибера на фестивале Coachella, а затем на совместном шопинге в Лос-Анджелесе.

А уже 16 апреля Кардашьян опубликовала фото, на котором сидит на коленях у бойфренда. Лица не видно, но фаны мгновенно узнали тату Льюиса.

Примечательно, шо пара знакома более 10 лет. По данным инсайдеров, их отношения развились из дружбы.

Напомним, ранее Ким была замужем за рэпером Канье Уэстом, с которым развелась в 2021 году. У бывших супругов четверо детей. После этого у нее был роман с комиком Питом Дэвидсоном.