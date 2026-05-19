Какой была свадьба Меган Маркл и принца Гарри: герцогиня поразила редкостными фото

19:54 19.05.2026 Вт
2 мин
Эти кадры с церемонии раньше никто не видел
aimg Сюзанна Аль Мариди
Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы (фото: Getty Images)
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают восьмую годовщину свадьбы. По этому случаю герцогиня Сассекская поделилась ранее не опубликованными фото с церемонии и приема.

Какой была свадьба пары, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Меган.

Какой была свадьба Меган и Гарри

Герцогиня опубликовала серию фото, на которых показала моменты из-за кулис свадебной церемонии и праздничного приема.

Как известно, герцог и герцогиня Сассекские поженились в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка 19 мая 2018 года.

Среди 600 гостей были члены королевской семьи и знаменитые друзья - Виктория и Дэвид Бекхэмы, Серена Уильямс, Опра, Джордж и Амаль Клуни и другие.

На редких фото, которые показала Меган, можно увидеть, как пара держится за руки, Гарри произносит тост и целует невесту, а для гостей выступает Элтон Джон.

"Сегодня 8 лет", - написала Маркл.


Порадовала герцогиня и кадрами с первого свадебного танца. Молодожены кружились и нежно обнимали друг друга.

Впоследствии к ним присоединились гости, которые вместе начали танцевать уже, очевидно, под ритмичную музыку.

Для церемонии в часовне Меган выбрала платье с открытыми плечами от Givenchy, а для приема в Фрогмор-Хаусе - с высоким воротником от Стеллы Маккартни.


Что известно о личной жизни пары

В мае 2019 года у пары родился первенец - сын Арчи, уже в январе следующего года они отказались от своих королевских обязанностей и покинули Великобританию, переехав в США.

Там в июне того же года бывшая актриса родила дочь, принцессу Лилибет. Впоследствии они основали собственную компанию Archewell, которая имеет несколько направлений - Foundation (благотворительность) и Productions (медиапроизводство).

После выхода из королевской семьи Меган стала активнее делиться подробностями личной жизни. Она создала собственную страницу в Instagram, где периодически публикует редкие мгновения семейной жизни. Ранее она показала пасхальное видео с детьми.

Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
