Детские фантазии высотой в 4 метра: график работы "Парка Дивотварин" в центре вашего города

Главная идея проекта - напомнить детям, что даже в сложные времена их мечты важны и могут становиться реальностью.

Интересные факты про "Парк Дивотварин"

В самом центре этого пространства расположены 4-метровые чудо-животные, которые представляют собой яркие гигантские арт-инсталляции, созданные из рисунков и мечтаний детей со всей страны.

Посетители имеют возможность не только увидеть фантастических животных собственными глазами, но и полностью погрузиться в мир игры, творчества и качественного семейного отдыха.

Технические характеристики выставки впечатляют, ведь для создания фигур было использовано более 2 000 кв. м специальной ткани, чего хватило бы для покрытия пяти баскетбольных площадок.

Общий объем всех экспонатов составляет 128 куб. м, что сопоставимо с 50 тысячами воздушных шариков.

Самым большим жителем парка стал жук-светлячок, чей объем достигает 25 куб. м, а размеры совпадают с параметрами микроавтобуса.

Отдельной изюминкой мероприятия является интерактивная зона от "Кернел" под названием "Шлях щедрості", где дети и взрослые узнают обо всех этапах рождения подсолнечного масла от семян до изготовления продукта и халвы собственноручно.

Кроме этого гостей ждут:

разнообразные интерактивные пространства для открытий

специальные зоны для семейного досуга

многочисленные мастер-классы, активности и подарки.

Организаторы приглашают жителей городов посетить "Парк Дивотварин" и подарить себе и своим детям яркие эмоции.

"Парк Дивотварин" с "Кернел" стартовал в Украине (фото: parkdyvotvaryn.com)

График тура "Парк Дивотварин" в 2026 году

Парк будут разворачивать в открытых городских пространствах, в частности в парках, на площадях или вблизи торгово-развлекательных центров, причем вход для всех гостей абсолютно свободный.

Тур охватывает 26 городов Украины, в каждом населенном пункте локация будет работать в течение двух выходных дней.

График тура "Парку Дивотварин":

Май

23-24 мая - Черкассы

30-31 мая - Жмеринка

Июнь

06-07 июня - Борисполь

13-14 июня - Нежин

20-21 июня - Винница

27-28 июня - Умань

Июль

04-05 июля - Кропивницкий

11-12 июля - Полтава

18-19 июля - Хмельницкий

25-26 июля - Каменец-Подольский

Август

01-02 августа - Черновцы

08-09 августа - Ивано-Франковск

15-16 августа - Коломыя

22-23 августа - Тернополь

29-30 августа - Калуш

Сентябрь

05-06 сентября - Львов

12-13 сентября - Дрогобыч

19-20 сентября - Ровно

26-27 сентября - Дубно

Октябрь