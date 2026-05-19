Детские фантазии высотой в 4 метра: график работы "Парка Дивотварин" в центре вашего города

В Украине официально стартовал национальный тур "Парк Дивотварин", который охватывает 26 городов до конца октября. Это масштабное открытое пространство для семейного отдыха с гигантскими инсталляциями и интерактивными зонами.
РБК-Украина рассказывает больше о проекте, созданном при поддержке компании "Кернел", производителя подсолнечного масла "Щедрий Дар", и про график тура.
Главная идея проекта - напомнить детям, что даже в сложные времена их мечты важны и могут становиться реальностью.
В самом центре этого пространства расположены 4-метровые чудо-животные, которые представляют собой яркие гигантские арт-инсталляции, созданные из рисунков и мечтаний детей со всей страны.
Посетители имеют возможность не только увидеть фантастических животных собственными глазами, но и полностью погрузиться в мир игры, творчества и качественного семейного отдыха.
Технические характеристики выставки впечатляют, ведь для создания фигур было использовано более 2 000 кв. м специальной ткани, чего хватило бы для покрытия пяти баскетбольных площадок.
Общий объем всех экспонатов составляет 128 куб. м, что сопоставимо с 50 тысячами воздушных шариков.
Самым большим жителем парка стал жук-светлячок, чей объем достигает 25 куб. м, а размеры совпадают с параметрами микроавтобуса.
Отдельной изюминкой мероприятия является интерактивная зона от "Кернел" под названием "Шлях щедрості", где дети и взрослые узнают обо всех этапах рождения подсолнечного масла от семян до изготовления продукта и халвы собственноручно.
Кроме этого гостей ждут:
Организаторы приглашают жителей городов посетить "Парк Дивотварин" и подарить себе и своим детям яркие эмоции.
"Парк Дивотварин" с "Кернел" стартовал в Украине
Парк будут разворачивать в открытых городских пространствах, в частности в парках, на площадях или вблизи торгово-развлекательных центров, причем вход для всех гостей абсолютно свободный.
Тур охватывает 26 городов Украины, в каждом населенном пункте локация будет работать в течение двух выходных дней.
График тура "Парку Дивотварин":
Больше деталей про "Парк Дивотварин" можно узнать на официальном сайте проекта.
Отметим, что все события происходят в координации с местными администрациями и с соблюдением актуальных требований безопасности.
