Детские фантазии высотой в 4 метра: график работы "Парка Дивотварин" в центре вашего города

10:30 19.05.2026 Вт
3 мин
Этот проект призван подарить маленьким украинцам веру в исполнение желаний
aimg Юлия Бойко
"Парк Дивотварин" от "Кернел" стартует в Украине (фото: parkdyvotvaryn.com)

В Украине официально стартовал национальный тур "Парк Дивотварин", который охватывает 26 городов до конца октября. Это масштабное открытое пространство для семейного отдыха с гигантскими инсталляциями и интерактивными зонами.

РБК-Украина рассказывает больше о проекте, созданном при поддержке компании "Кернел", производителя подсолнечного масла "Щедрий Дар", и про график тура.

Главная идея проекта - напомнить детям, что даже в сложные времена их мечты важны и могут становиться реальностью.

Интересные факты про "Парк Дивотварин"

В самом центре этого пространства расположены 4-метровые чудо-животные, которые представляют собой яркие гигантские арт-инсталляции, созданные из рисунков и мечтаний детей со всей страны.

Посетители имеют возможность не только увидеть фантастических животных собственными глазами, но и полностью погрузиться в мир игры, творчества и качественного семейного отдыха.

Технические характеристики выставки впечатляют, ведь для создания фигур было использовано более 2 000 кв. м специальной ткани, чего хватило бы для покрытия пяти баскетбольных площадок.

Общий объем всех экспонатов составляет 128 куб. м, что сопоставимо с 50 тысячами воздушных шариков.

Самым большим жителем парка стал жук-светлячок, чей объем достигает 25 куб. м, а размеры совпадают с параметрами микроавтобуса.

Отдельной изюминкой мероприятия является интерактивная зона от "Кернел" под названием "Шлях щедрості", где дети и взрослые узнают обо всех этапах рождения подсолнечного масла от семян до изготовления продукта и халвы собственноручно.

Кроме этого гостей ждут:

  • разнообразные интерактивные пространства для открытий
  • специальные зоны для семейного досуга
  • многочисленные мастер-классы, активности и подарки.

Организаторы приглашают жителей городов посетить "Парк Дивотварин" и подарить себе и своим детям яркие эмоции.

"Парк Дивотварин" с "Кернел" стартовал в Украине (фото: parkdyvotvaryn.com)

График тура "Парк Дивотварин" в 2026 году

Парк будут разворачивать в открытых городских пространствах, в частности в парках, на площадях или вблизи торгово-развлекательных центров, причем вход для всех гостей абсолютно свободный.

Тур охватывает 26 городов Украины, в каждом населенном пункте локация будет работать в течение двух выходных дней.

График тура "Парку Дивотварин":

Май

  • 23-24 мая - Черкассы
  • 30-31 мая - Жмеринка

Июнь

  • 06-07 июня - Борисполь
  • 13-14 июня - Нежин
  • 20-21 июня - Винница
  • 27-28 июня - Умань

Июль

  • 04-05 июля - Кропивницкий
  • 11-12 июля - Полтава
  • 18-19 июля - Хмельницкий
  • 25-26 июля - Каменец-Подольский

Август

  • 01-02 августа - Черновцы
  • 08-09 августа - Ивано-Франковск
  • 15-16 августа - Коломыя
  • 22-23 августа - Тернополь
  • 29-30 августа - Калуш

Сентябрь

  • 05-06 сентября - Львов
  • 12-13 сентября - Дрогобыч
  • 19-20 сентября - Ровно
  • 26-27 сентября - Дубно

Октябрь

  • 03-04 октября - Луцк
  • 10-11 октября - Ковель
  • 17-18 октября - Мукачево
  • 24-25 октября - Ужгород

Больше деталей про "Парк Дивотварин" можно узнать на официальном сайте проекта.

Отметим, что все события происходят в координации с местными администрациями и с соблюдением актуальных требований безопасности.

