Как забивал Яремчук и спасал Лунин: смотрите видео ярких моментов наших легионеров в топ-лигах

09:02 04.05.2026 Пн
2 мин
Украинские футболисты стали героями своих клубов во Франции и Испании
aimg Андрей Костенко
Роман Яремчук отличился во второй игре подряд (фото: x.com/OL_English)

Уикенд стал триумфальным для украинских звезд европейского футбола. Нападающий "Лиона" Роман Яремчук снова поразил ворота соперника в Лиге 1, а голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин наконец прервал серию с пропущенными мячами в Ла Лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляции матчей результаты матчей на Megogo.

Читайте также: Конец контракта на 100 миллионов: "Челси" может указать Мудрику на дверь из-за допинг-скандала

Яремчук продлил серию

Форвард сборной Украины Роман Яремчук набрал фантастическую форму на финише сезона. В поединке 32-го тура чемпионата Франции против "Ренна" он отличился уже на 37-й минуте. После флангового навеса от Корентена Толиссо украинец выиграл верховую дуэль у двух защитников и головой отправил мяч в сетку, сравняв счет во встрече.

Благодаря точному удару украинца и голам Толиссо, Морейры и Эндрика, "Лион" победил со счетом 4:2 и сохранил третью строчку в турнирной таблице (60 очков). Всего в текущем сезоне на счету Романа уже 4 гола и 1 ассист в 11 встречах. Примечательно, что нападающий забивает в каждом из трех последних матчей, в которых выходил на поле.

Первый клиншит Лунина

Не менее успешным выдался уикенд и для Андрея Лунина. В выездной игре против "Эспаньола" украинский голкипер впервые в сезоне-2025/26 отыграл "на ноль". До этого украинец пропускал в 11 поединках подряд.

Ключевым моментом стал сейв в компенсированное к первому тайму время, когда Лунин в прыжке отразил опасный удар головой в упор, не дав сопернику забить гол в раздевалку. Всего на счету Андрея три важных спасения. "Реал" выиграл 2:0 благодаря дублю Винисиуса Жуниора.

Последний раз Лунин оставлял свои ворота нетронутыми еще в конце прошлого сезона в игре против "Реала Сосьедад". Мадридцы же не выигрывали "всухую" с марта, когда в воротах еще стоял Тибо Куртуа.

Что дальше

Уже в следующее воскресенье, 10 мая, украинцев ждут решающие испытания.

Роман Яремчук вместе с "Лионом" сыграет против "Тулузы".

Андрей Лунин готовится к сверхпринципиальному "Эль-Класико" против "Барселоны". Впрочем, по данным испанских СМИ, именно в этой игре в ворота может вернуться основной голкипер "сливочных" Тибо Куртуа, который восстановился после травмы.

Ранее мы рассказали, кто такой Андреа Мальдера, ставший претендентом номер один на должность главного тренера сборной Украины.

