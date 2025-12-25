Как Притула, Сердючка и другие звезды празднуют Рождество и что желают украинцам (фото)

Сергей Притула

Ведущий и волонтер показался с дочерьми. Он очень редко публикует фото с детьми, но сделал исключение.

"Христос родился! С Рождеством, друзья! Колядуете? Потому что мы так", - написал Сергей.

Притула показал дочерей (фото: instagram.com/siriy_ua)

Решетники

Григорий и его жена Кристина поделились серией рождественских фото. Они празднуют вместе с родными.

"Поздравляем Вас с Рождеством Христовым. Мира, согласия, добра и счастья каждой семье!" - написали Решетники.

Верка Сердючка

Артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки, поделился "открыткой". На ней он позирует со своей "фирменной" звездой, а рядом с ним его сценическая мама.

Данилко поздравил с Рождеством (скриншот)

Александр Педан

Артист поздравил всех с Рождеством и поделился теплым фото. На нем он и его семья собрались за праздничным столом.

Педан с семьей (фото: instagram.com/pedanos)

Яна Глущенко

Юмористка и актриса показалась с сыном и папой. А еще она напомнила о самом важном.

"Дорогие мои люди, поздравляю каждого из вас с добрым и светлым праздником - Рождеством Христовым. Пусть в каждом доме будет тепло, мир и любовь. Берегите себя и своих близких. И никогда не забывайте, благодаря кому мы имеем возможность в этот праздник быть вместе. Спасибо каждому и каждой, кто бережет и защищает нашу маму Украину", - написала Яна.

Глущенко с сыном (скриншот)

Наталка Денисенко

Актриса празднует Рождество с сыном. До этого она была у родителей в Чернигове, а сейчас уже вернулась в Киев.

Денисенко показала, как празднует Рождество (скриншот)

Анна Сагайдачная

"Мои хорошие, поздравляю вас с Рождеством Христовым. Мира, уюта, согласия и Божьей защиты вашим семьям и вашим деткам. Мои самые теплые объятия каждому из вас", - написала актриса и показала фото с сыном.

Сагайдачная поздравила с Рождеством (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Руслана

"Более трогательного момента нет во всем году! Именно в этот миг рождается чудо! Именно в этот миг появляется в небе первая звезда! Именно в этот момент наши предки зажигали костры, становились в Аркан, угощались кутьей, пели настоящие колядки... Сегодня же я молюсь Богу и в этот момент, когда чудо происходит наяву, прошу: пусть это будет последнее Рождество, когда мы слышим звуки войны", - написала Лыжичко.

Также певица поделилась отрывками своего проекта "Последнее Рождество 90-х".