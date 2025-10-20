Как попасть на "Холостяк" и что для этого нужно: "Мисс Украина Вселенная" раскрыла правду

Неплях рассказала, как попасть на "Холостяк"

"Я когда шла на "Холостяк", я точно знала, что пройду. И в принципе у меня большинство кастингов так. Я знаю, какая я личность, какие у меня особенности. И я показываю их", - призналась Анна.

По словам модели, будущим участницам важно понимать, чем они могут заинтересовать зрителя. Сама она уже знает, какие темы могут стать триггерными, и этим пользуется. Также важно:

быть личностями

не быть шаблонными

иметь и понимать свои триггеры

говорить искренне

просто верить в себя и быть собой.

"Еще очень важно - изменить важность этого события в вашей жизни. Ну, пройдете вы кастинг, класс, какая-то новая страница в вашей жизни. Если не пройдете кастинг, то ничего плохого не случилось", - рассказала Неплях.

"И модельная карьера этому очень ярко учит, что если ты где-то не проходишь, это не с тобой что-то не так, а это просто сегодня нужен совсем другой типаж на эту роль. Поэтому ты сегодня не с нами. Вот и все... Снизить важность этого события, кайфонуть. И тогда как раз, когда ты с легкостью идешь, то дальше тебя и хотят видеть", - добавила она.

А еще Анна отметила важность анкеты. Когда девушки пишут о себе, они должны привлечь внимание и "зацепить".

"Мы же там ищем определенные персонажи и определенные истории. Есть яркие люди, но они не знают, как заполнить анкету. А это - первое окно, через которое кастинг-команда решает, увидит ли тебя зритель", - пояснила она.