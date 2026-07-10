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История о дружбе мальчика и касатки обретет новую жизнь: "Освободите Вилли" вернется на экраны

12:05 10.07.2026 Пт
2 мин
Культовая лента, покорившая миллионы, возвращается в новом формате через более, чем 30 лет
aimg Наталия Крижановская
История о дружбе мальчика и касатки обретет новую жизнь: "Освободите Вилли" вернется на экраны Дружба мальчика и кассатки (коллаж: РБК-Украина)
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Студия Warner Bros. решила вдохнуть новую жизнь в одну из самых успешных семейных лент 1990-х. Зрителей ожидает современное переосмысление истории, которая в свое время покорила миллионы зрителей.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на Variety.

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Культовый фильм возвращается на большие экраны

Да, Warner Bros. готовит новую экранизацию культового семейного фильма "Освободите Вилли", который в свое время стал одним из самых успешных кинопроектов.

За создание фильма отвечает студия AGBO, основанная братьями Энтони и Джо Руссо. Над сценарием работают Мэри-Маргарет Кунце и Джейд Галли Бартлетт, уже имеющие опыт совместной работы над кино- и телепроектами.

Оригинальная картина стала культурным феноменом

Оригинальный фильм увидел свет еще в 1993 году. В центре сюжета здесь мальчик-сирота Джесси, после ряда жизненных трудностей попадающий в приемную семью. Во время общественных работ он знакомится с косаткой по имени Вилли, которую содержат в местном океанариуме. Впоследствии между ними возникает крепкая дружба, а парень понимает, что животное страдает в неволе и мечтает вернуться в открытый океан. Когда владельцы решают избавиться от косатки ради страховых выплат, Джесси вместе с друзьями пытается спасти Вилли и помочь ему обрести свободу.

Картина имела огромный успех в мировом прокате. При бюджете около 20 миллионов долларов она заработала более 153 миллионов, а прозвучавшая в фильме песня Майкла Джексона "Will You Be There" стала международным хитом и надолго ассоциировалась с этой историей.

Что особенного в "Освободите Вилли"

Успех первого фильма положил начало серии проектов. История получила несколько продолжений, анимационный сериал и отдельный фильм, выпущенный сразу на видео.

Особое место в истории франшизы заняла косатка Кейко, исполнившая главную роль в оригинальной ленте. Именно этот фильм обратил внимание на проблему содержания косаток в неволе и стал одним из символов борьбы за защиту морских животных.


Над новым проектом работает команда продюсеров AGBO вместе с Лорен Шулер Доннер, участвовавшей в создании первого фильма. Тем временем авторы сценария продолжают активно работать в кино и на телевидении, создавая новые проекты для больших студий и стриминговых платформ.

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