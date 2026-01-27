ua en ru
Возвращение Гвоздика и бой Богачука против россиянина: в Лас-Вегасе объявлены соперники украинцев

Вторник 27 января 2026 10:57
Возвращение Гвоздика и бой Богачука против россиянина: в Лас-Вегасе объявлены соперники украинцев Александр Гвоздик (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

В Лас-Вегасе официально анонсировали масштабный вечер бокса с участием ведущих украинских мастеров кожаной перчатки. Александр Гвоздик и Сергей Богачук выйдут в ринг 1 февраля в андеркарде громкого мексиканского противостояния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Zuffa Boxing в соцсети X (Twitter).

Возвращение Гвоздика: реванш с судьбой

Промоутерская компания Zuffa Boxing подтвердила, что первым оппонентом Александра Гвоздика в 2026 году станет представитель Сербии Радивое Калайджич.

Для 38-летнего украинского полутяжеловеса, который является бронзовым призером Олимпиады-2012, этот 10-раундовый поединок станет очередным шагом после успешного восстановления карьеры.

Напомним, что после длительной паузы, которая началась в 2019 году, экс-чемпион мира WBC вернулся на ринг в 2023-м.

С тех пор украинец провел серию боев, последний из которых завершился триумфально: в апреле 2025 года Гвоздик эффектно нокаутировал американца Энтони Голлавея уже в третьем раунде.

Сейчас рекорд украинца насчитывает 21 победу при двух поражениях.

Богачук против россиянина: испытание в среднем весе

Для винничанина Сергея Богачука февральский турнир станет шансом вернуться на победную тропу. 30-летний боксер, выступающий в первом среднем весе, проведет 10-раундовый бой против Раджаба Бутаева.

Прошлый год был для Сергея насыщенным: в мае он одолел Майкла Фокса, однако в сентябре в напряженном реванше уступил Брэндону Адамсу по решению судей.

Богачук, известный как мощный нокаутер (24 досрочные победы в 26 успешных поединках), стремится вновь приблизиться к чемпионским титулам после потери пояса WBC Continental Americas.

Детали вечера бокса в Лас-Вегасе

Оба украинца выступят в разогреве главного события вечера - дуэли между мексиканскими бойцами Хосе Валенсуэлой и Диего Торресом. События будут разворачиваться в воскресенье, 1 февраля.

Для отечественных фанов этот турнир имеет особое значение, ведь победы Гвоздика и Богачука могут существенно улучшить их позиции в мировых рейтингах в начале нового сезона.

