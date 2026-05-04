Формула-1 в Майами: Гасли выжил в ужасной аварии, а 19-летний гений "Мерседеса" снова обошел чемпионов

09:57 04.05.2026 Пн
2 мин
Андреа Кими Антонелли укрепил лидерство в чемпионате, опередив пилотов "Макларена"
aimg Андрей Костенко
Очередной этап Формулы-1 в американском Майами подарил зрителям настоящий триллер. Юный итальянец Андреа Кими Антонелли одержал свою третью победу в сезоне, выдержав огромное давление со стороны Ландо Норриса. Гонка запомнилась нехарактерной ошибкой Макса Ферстаппена и ужасной аварией Пьера Гасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты заезда.

Старт-катастрофа для лидеров

Начало гонки оказалось неудачным для главных звезд пелотона. Шарль Леклер сумел вырваться в лидеры с третьей позиции, а вот четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен допустил редкую ошибку: его болид развернуло во время маневра, из-за чего гонщик "Ред Булл" откатился в середину пелотона.

Уже на старте произошла серьезная авария с участием Исака Аджара и Пьера Гасли. Болид француза после столкновения буквально взлетел в воздух; по словам очевидцев, Гасли спасли только защитные конструкции болида. На трассе появился автомобиль безопасности.

Борьба Антонелли и Норриса

После рестарта основная интрига сосредоточилась на противостоянии Антонелли и Норриса. Благодаря удачной стратегии пит-стопов от "Мерседеса", итальянец сумел перехватить лидерство. Несмотря на обновления болида "Макларен", которые позволяли Ландо бороться на равных, Антонелли безупречно защищался до самого финиша.

Результаты Гран-при Майами (топ-10):

  1. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес")
  2. Ландо Норрис ("Макларен")
  3. Оскар Пиастри ("Макларен")
  4. Джордж Расселл ("Мерседес")
  5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
  6. Шарль Леклер ("Феррари")
  7. Льюис Хэмилтон ("Феррари")
  8. Франко Колапинто ("Альпин")
  9. Карлос Сайнс ("Уильямс")
  10. Алекс Албон ("Уильямс")

Доминирование "Мерседеса"

Благодаря победе Антонелли оторвался от своего напарника Джорджа Расселла в личном зачете.

Личный зачет (топ-5):

  1. Андреа Кими Антонелли - 100 очков
  2. Джордж Расселл - 80
  3. Шарль Леклер - 63
  4. Ландо Норрис - 51
  5. Льюис Хэмилтон - 49

В Кубке конструкторов "Мерседес" продолжает уверенно лидировать с активом в 180 очков, опережая "Феррари" (112) и "Макларен" (94).

Следующая гонка чемпионата состоится 24 мая в канадском Монреале.

