Костюк разгромила "перекрашенную" россиянку на Ролан Гаррос и ошеломила Париж эмоциональным заявлением

Ролан Гаррос-2026. Первый круг

Марта Костюк (Украина) - Оксана Селехметьева (Испания) - 6:2, 6:3

Смена паспорта не помогла

До старта парижского мэйджора 23-летняя Оксана Селехметьева (WTA 89) выступала в туре в "нейтральном" статусе из-за санкций против РФ. Однако непосредственно перед Ролан Гаррос теннисистка решила "перекраситься" и официально перешла под флаг Испании.

Смена гражданства не спасла экс-россиянку от разгрома. Костюк полностью доминировала на корте, закрыв матч в двух сетах чуть больше чем за час.

"Утром я просто плакала": эмоциональное заявление Марты

Победа над бывшей россиянкой далась Марте крайне тяжело с психологической точки зрения. Из-за массированной атаки РФ на Украину и Киев, которая состоялась как раз в ночь перед игрой, теннисистка едва сдерживала слезы на корте.

Сразу после завершения поединка украинка эмоционально обратилась к публике на трибунах в Париже:

"В 100 метрах от дома моих родителей ракета разрушила здание. Это было очень тяжелое утро для меня. Я не знала, как этот матч сложится для меня, не знала, как я с этим справлюсь. Утром я просто плакала. Я не хочу говорить о себе. Конечно, я очень рада, что прошла во второй раунд, но все мои мысли и все мое сердце сегодня с народом Украины. Большое спасибо, что пришли. Слава Украине!", - сказала Марта.

Юбилейная серия и конец неудач в Париже

Этот успех стал для Марты знаковым сразу по нескольким причинам.

Во-первых, украинка продолжила свою феноменальную беспроигрышную серию на грунтовом покрытии - теперь она насчитывает 13 победных поединков подряд.

Во-вторых, Костюк наконец-то преодолела барьер стартового раунда в Париже - впервые за последние два года она пробилась во второй круг французского Грэндслема. В целом это седьмой подряд сезон нашей спортсменки на кортах Ролан Гаррос. Наивысшим ее достижением здесь остается выход в 1/8 финала в 2021 году.

Во втором круге престижных соревнований Марта скрестит ракетки с победительницей пары Кэти Волынец (США, WTA 108) - Клара Бюрель (Франция, WTA 1483).