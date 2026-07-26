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Джошуа победил Пренгу нокаутом, несмотря на падение в первом раунде.

02:16 26.07.2026 Вс
2 мин
В первом раунде британец дважды побывал в нокдауне
aimg Екатерина Коваль
Фото: Энтони Джошуа одержал очередную победу в карьере (x.com/DAZNBoxing)

В Джидде Энтони Джошуа победил албанского боксера Кристиана Пренгу нокаутом во втором раунде, несмотря на то, что сам дважды оказывался в нокдауне в начале боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZN Boxing.

Как проходил бой

Поединок состоялся в субботу, 25 июля, на арене Jeddah Superdome в Эр-Рияде под эгидой Турки Аль-Шейха. Главным событием вечера стало сражение в супертяжелом весе между бывшим двукратным чемпионом мира Энтони Джошуа и албанским боксером Кристианом Пренгой.

Начало удивило болельщиков - Джошуа дважды побывал в нокдауне уже в первом раунде. Однако британец быстро восстановился и переломил ход боя: во втором раунде начал действовать первым номером, прижал соперника к канатам и серией ударов отправил его в нокаут - Пренга не смог подняться.

Что дальше для Джошуа

Энтони Джошуа в 2017 году нокаутировал Владимира Кличко, однако впоследствии дважды проиграл Александру Усику. В настоящее время британец тренируется в лагере Усика под руководством украинского специалиста Егора Голуба.

Ожидается, что в случае победы Джошуа в конце года может провести громкий бой против другого британского супертяжа - Тайсона Фьюри.

Напомним, в андеркарде этого шоу свой второй бой в профессионалах провел олимпийский чемпион из Украины Александр Хижняк, встретившийся с французом Ленни Патрачем.

Ранее мы сообщали, что Хижняк прошел процедуру взвешивания и оказался легче соперника.

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