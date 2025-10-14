Вторая самая маленькая страна пробилась на ЧМ-2026: список футбольных "карликов"

Решающая победа

В заключительном матче квалификации Кабо-Верде на своем поле уверенно победила Эсватини со счетом 3:0. Благодаря этому результату сборная завершила отбор на первом месте в группе D и получила прямую путевку на мундиаль.

Команда островного государства на четыре очка опередила сборную Камеруна - восьмикратного участника чемпионатов мира. Камерун занял второе место и будет иметь шанс попасть на мундиаль через стыковой плей-офф благодаря рейтингу вторых мест.

Исторический прорыв островного государства

До этого Кабо-Верде никогда не проходила квалификацию на мировое первенство.

Ближе всего команда была к успеху во время отбора на ЧМ-2022, когда уступила лишь два очка сборной Нигерии в борьбе за первое место в группе.

Вторая самая маленькая страна на ЧМ

Кабо-Верде стала второй самой маленькой страной в истории, отобравшейся на чемпионат мира. Население государства - около 525 тысяч человек.

Рекорд по этому показателю принадлежит Исландии, которая вышла на ЧМ-2018 - тогда население страны составляло примерно 330 тысяч.

Топ-5 наименее населенных стран на ЧМ

Исландия - ЧМ-2018 (население на то время - 330 тыс.) Кабо-Верде - ЧМ-2026 (525 тыс.) Парагвай - ЧМ-1930 (860 тыс.) Тринидад и Тобаго - ЧМ-2006 (1,3 млн) Кувейт - ЧМ-1958 (1,4 млн)

Кто уже вышел на ЧМ-2026

Кабо-Врде стала шестой командой из Африки, которая пробилась на чемпионат мира-2026 и 22-м финалистом в целом.

Полный список известных участников ЧМ-2026:

Африка (6/9): Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде

Азия (6/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия

Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия, Парагвай

Северная Америка (3/6): США, Канада, Мексика

Океания (1/1): Новая Зеландия

Европа (0/16): -

Победители плей-офф (0/2): -

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые будет проходить в расширенном формате с участием 48 сборных.