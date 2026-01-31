Драматический овертайм остановил Украину: поражение от Франции в четвертьфинале Евро-2026 по футзалу

Сборная Украины по футзалу завершила свой путь на континентальном первенстве 2026 года. В драматическом четвертьфинальном поединке "сине-желтые" в дополнительное время уступили команде Франции.
Старт встречи выдался напряженным.
Старт встречи выдался напряженным. Уже на дебютных минутах возник спорный эпизод с участием Евгения Жука и французского голкипера Франсиса Лококу.
Несмотря на запрос соперника на видеопросмотр (челлендж) по удалению украинца, арбитры ограничились устным предупреждением.
В течение первой половины игры инициатива переходила от одной команды к другой.
В составе украинцев наиболее активным был Владислав Первеев, однако его ударам не хватало точности или надежно играл вратарь французов. На перерыв соперники ушли без забитых мячей.
После отдыха игра открылась. На 28-й минуте Амин Геддура воспользовался контратакой и вывел Францию вперед, перебросив Александра Сухова.
Украина ответила через две минуты, Абдессамад Мохаммед рукой остановил летящий в ворота мяч, за что получил красную карточку.
Назначенный шестиметровый уверенно реализовал Евгений Жук - 1:1.
До конца основного времени обе сборные имели шансы вырвать победу, в частности упустил выход один на один Игорь Корсун, но игра перешла в овертайм.
Дополнительное время началось для подопечных Александра Косенко неудачно.
Из-за перебора командных нарушений в ворота Украины был назначен дабл-пенальти, который реализовал Сухейл Мухудин.
Под занавес первой пятиминутки французы забили в третий раз, а затем воспользовались выходом украинцев с пятым полевым игроком, отправив мяч в пустые ворота.
Гол Игоря Корсуна на 46-й минуте лишь сократил отставание, но не спас ситуацию. Итоговый счет - 4:2 в пользу "триколоровых".
Франция в полуфинале встретится с победителем пары Италия - Бельгия. Украина же в седьмой раз подряд останавливается на стадии 1/4 финала европейского первенства.
