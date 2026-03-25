Драма в Дивизионе А: украинские футболисты потерпели фиаско на старте обновленного Евро-2027

Дебют в Дивизионе А

Нынешний отборочный цикл проходит по реформированной системе, предусматривающей три этапа соревнований. Сборная Украины, сформированная из игроков 2008 года рождения, начала путь в сильнейшем эшелоне - Дивизионе А.

Соперниками подопечных Дмитрия Михайленко в третьей группе, кроме финнов, стали команды Чехии и Эстонии.

Несмотря на то, что предыдущая очная встреча этих сборных завершилась в пользу украинцев (2:1), на этот раз скандинавский коллектив сумел взять реванш.

Ход поединка: фатальные ошибки в обороне

Счет в матче был открыт на 32-й минуте. Финская сборная удачно реализовала стандартное положение: после навеса Ээли Кийскиля с углового Лееви Палмула выиграл позиционную борьбу в воздухе и отправил мяч в сетку.

Ситуация для украинцев ухудшилась во втором тайме. На 60-й минуте Илья Кутя нарушил правила в собственной штрафной площадке, пытаясь перехватить мяч в подкате.

Арбитр назначил одиннадцатиметровый удар, который уверенно реализовал форвард Бруну Кац.

Шанс на камбэк и турнирное положение

"Сине-желтые" смогли вернуть интригу на 74-й минуте.

Никита Мельник разрезной передачей нашел в штрафной зоне Дмитрия Зудина, который сократил отставание до минимума.

Однако на большее украинской команде не хватило времени.

После первого игрового дня лидерство в квартете захватила Чехия, которая обыграла Эстонию (2:0). Финляндия занимает второе место, а Украина пока идет третьей.

Следующий поединок украинские юниоры проведут против лидера группы - сборной Чехии. Встреча запланирована на субботу, 28 марта. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.