Судьба чемпионства под вопросом? "Шахтер" вырвал победу у "Зари" благодаря одному эпизоду

Быстрый гол и дебютный мяч Обаха

Поединок, который состоялся в четверг, 23 апреля, начался по сценарию действующего чемпиона.

Уже на 2-й минуте встречи "горняки" разыграли стандарт, который привел к суматохе в штрафной площадке луганчан.

Быстрее всех в ситуации сориентировался нападающий Проспер Обах - форвард отправил мяч в сетку, отпраздновав свой дебютный гол в футболке донецкого клуба.

Несмотря на инициативу "Шахтера", подопечные Виктора Скрипника смогли стабилизировать игру.

Минимальное преимущество номинальных хозяев держалось до начала второй половины встречи.

Ответ Малыша и решающий пенальти

На 51-й минуте "Заря" смогла восстановить равновесие.

После активной фазы атаки голкипер дончан Дмитрий Ризнык выбил мяч кулаками, однако первым на подборе оказался Навин Малыш.

Защитник решился на удар из-за пределов штрафной площадки и точно пробил в ворота - 1:1.

Судьба противостояния была решена в конце матча.

Арбитр назначил одиннадцатиметровый удар в ворота луганчан, который хладнокровно реализовал Артем Бондаренко.

Финальный свисток зафиксировал тяжелую победу "горняков" со счетом 2:1.

Турнирные перспективы лидеров

Благодаря этому результату "Шахтер" накопил 57 очков после 24 сыгранных матчей.

Теперь дистанция между первой строчкой и идущим вторым ЛНЗ увеличилась до шести пунктов. "Заря" пока остается на девятой позиции в активе с 32 баллами.

Следующий вызов для лидера чемпионата запланирован на воскресенье, 26 апреля - "горняки" сыграют против "Кудривки".

Луганский клуб свой матч проведет на следующий день против "Вереса".

Турнирная таблица УПЛ (топ-5):