Ко Дню матери: Lady Kira и TAYANNA представили трогательную песню "Мама"

18:27 06.05.2026 Ср
2 мин
Это трек о безусловной любви, поддержке и глубокой связи
aimg Сюзанна Аль Мариди
Lady Kira и TAYANNA (фото: пресс-служба)

Ко Дню матери 11-летняя исполнительница Lady Kira (Кира Касинец) представила новый трек "Мама", созданный в дуэте с TAYANNA.

Что известно о песне и как она звучит, узнайте в материале РБК-Украина.

Больше интересного: 12 украинских песен, которые зарядят настроением на весь май

Кто такая Lady Kira и как появился дуэт

Юная артистка уже успела заявить о себе на всю Украину. Ее талант проявился еще в раннем детстве. В год она четко произносила десятки слов, а с четырех декламировала сложные поэзии, в частности произведения Лины Костенко.

В 2023 году Кира установила Национальный рекорд Украины, продекламировав в прямом эфире самую длинную скороговорку в мире - на 1035 слов.

Параллельно девочка активно развивает вокальную карьеру. Она также является лауреатом всеукраинских и международных конкурсов и выпускает собственные музыкальные релизы.

Дуэт с TAYANNA стал для нее новым важным этапом. По словам юной певицы, это была ее давняя мечта.

"Это было моей мечтой - познакомиться с TAYANNA. Я часто исполняла ее песни на конкурсах и даже не могла представить, что мы споем вместе", - поделилась Lady Kira.

Идея совместной работы возникла после знакомства артисток на презентации рождественского проекта "Різдво. Ти не один".

TAYANNA и Lady Kira (фото: пресс-служба)

О чем песня "Мама"

Это нежная и искренняя история о безусловной любви, поддержке и связи, которая остается на протяжении всей жизни. Песня посвящена родному человеку в жизни каждого и имеет эмоциональное звучание, которое легко откликнется слушателям.

"Для меня эта песня об очень глубокой любви. О маме как о месте, где всегда есть тепло и поддержка", - отметила TAYANNA.

Трек уже доступен на всех музыкальных платформах. Слушайте песню "Мама" и смотрите музыкальный клип.

