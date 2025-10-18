"Динамо" снова потеряло очки в УПЛ: "бело-синие" не могут выиграть с августа (видео)

Киевское "Динамо" в рамках 9-го тура украинской Премьер-лиги играло с луганской "Зарей". Поединок прошел на столичной арене имени Лобановского, хотя и был номинально гостевым для "бело-синих".
О том, как прошел матч - рассказывает РБК-Украина.
УПЛ, 9-й тур
"Заря" - "Динамо" - 1:1
Голы: Будковский, 84 - Буяльский, 61
"Динамо" не выигрывало в УПЛ четыре поединка подряд, завершая вничью противостояния с "Оболонью", "Александрией", "Карпатами" и "Металлистом 1925". Последняя победа была еще в августе - над "Полесьем" (4:1).
В игре с луганчанами киевляне заблокировали участие своих футболистов - Романа Саленко и Андрея Маткевича, которые выступают за "Зарю" на правах аренды.
В первом тайме лучшими на поле были вратари - Сапутин из "Зари" и Нещерет из "Динамо". Если бы не их сейвы, мяч непременно оказался бы в воротах.
Наиболее острый момент имели номинальные хозяева. На 40-й минуте, после выхода два в два, Вантух выдал пас почти на пустые ворота Анджушичу. Но Нещерет совершил суперсейв после удара боснийца.
После перерыва киевляне играли более активно и наконец-то забили. На 61-й минуте Буяльский после паса Караваева точно пробил в угол ворот без шансов для голкипера.
После этого киевляне имели еще несколько возможностей увеличить преимущество, но взамен получили гол в свои ворота.
Под занавес поединка "Заря" провела результативную атаку, в ходе которой Анджушич навесил в штрафную, где Будковский, оторвавшись от Попова, точно пробил головой - 1:1. Это был пятый гол форварда "Зари" в текущем чемпионате.
"Динамо" в пятый раз подряд сыграло вничью в УПЛ.
"Динамо" набрало 17 очков и идет в таблице УПЛ вторым, уступая двумя пунктами "Кривбассу", который сегодня победил "Рух" (2:1).
17 очков также имеет донецкий "Шахтер". "Горняки" сегодня в 18:00 начнут поединок в Житомире с "Полесьем".
Ранее мы опубликовали точное расписание матчей и трансляций 9-го тура украинской Премьер-лиги.
Также мы рассказали, как легионеры из УПЛ играли за свои сборные в октябре.