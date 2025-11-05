"Динамо" прошло чемпионов Швеции в Юношеской лиге УЕФА: с кем и когда сыграет дальше

Юношеская Лига УЕФА, 2-й раунд, ответный матч

"Броммапойкарна" (Швеция) U-19 - "Динамо" (Украина) U-19 - 1:2 (первый матч - 0:1)

Голы: Нилден, 89 - Андрейко, 16, Иваськив, 82

Уверенный старт и победный финиш

Подопечные Игоря Костюка активно начали игру и уже на 16-й минуте повели в счете. После точной передачи Максима Гродзинского Иван Андрейко открыл счет в матче.

Во втором тайме украинцы действовали собранно в обороне и дождались своего момента в конце встречи. На этот раз Андрейко уже выступил в роли ассистента, отдав передачу на Назара Иваськива, который мощно пробил с острого угла - 2:0.

Шведам удалось сократить отставание лишь на 89-й минуте благодаря голу Нилдена, но этого было мало, чтобы изменить ход противостояния.

Следующие матчи и соперники

По итогам двух матчей "Динамо" U-19 прошло в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА.

Там соперником украинского клуба станет шотландский "Хиберниан", который в своем противостоянии одолел косовский "2 Коррику" (4:0, 0:1).

Поединки третьего раунда Юношеской лиги УЕФА состоятся 26 ноября и 10 декабря.

В случае победы над "Хибернианом" молодые динамовцы выйдут в плей-офф турнира, где их будут ждать команды из "пути Лиги чемпионов" - юношеские составы клубов, выступающих в главном еврокубке континента.