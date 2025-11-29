Забьет ли Ванат "Реалу"? Украинцы в топ-лигах: когда и где смотреть на выходных

Англия

Две "украинские" команды сыграют свои встречи 13-го тура АПЛ в субботу, 29 ноября.

Начнет программу дня в 17:00 "Брентфорд" Егора Ярмолюка. "Пчелы" на своей арене примут "Бернли".

Чуть позже, в 19:30, "Эвертон" Виталия Миколенко, также дома сыграет с участником Лиги чемпионов - "Ньюкаслом".

В воскресенье, 30 ноября, очередной поединок сыграет "Ноттингем" Александра Зинченко. "Лесники" в 16:05 примут "Брайтон". Украинский защитник еще восстанавливается после травмы и на поле не выйдет.

После 12-ти туров в АПЛ уверенно лидирует лондонский "Арсенал" (29 очков), который на 6 баллов опережает "Челси" и на 7 - "Манчестер Сити".

"Эвертон" идет 11-м (18 очков), "Брентфорд" - 13-м (16), "Ноттингем" - 16-м (12).

Испания

"Жирона" Владислава Ваната, Виктора Цыганкова и Владислава Крапивцова готовится к поединку 14-го тура Ла Лиги с лидером - "Реалом" Андрея Лунина. Матч состоится в каталонском городе в воскресенье, 30 ноября. Начало - в 22:00.

Лунин, который впервые в сезоне сыграл за "Реал" в матче Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса", вероятно снова останется в запасе. Его конкурент - бельгиец Тибо Куртуа оправился после болезни и готов вернуться. Поэтому Хаби Алонсо скорее всего сделает выбор в его пользу.

В составе "Жироны" ожидаем появления с первых минут Ваната и Цыганкова. Надеемся на результативные действия с их стороны.

"Реал" с 32-мя очками лидирует в Ла Лиге, опережая "Барселону" на один пункт. "Жирона" с 11-ю баллами - на 18-й строчке, в зоне прямого вылета.

Италия

В 13-м туре Серии А "Дженоа" Руслана Малиновского уже в 16:00 субботы, 29 ноября, начнет домашний матч против "Вероны".

А в воскресенье, 30 ноября, болельщиков ждет грандиозное противостояние. В 21:45 в Риме - лидер текущего сезона "Рома" сойдется с действующим чемпионом страны "Наполи". К сожалению травмированный Артем Довбик это противостояние пропустит.

"Рома" сейчас на первой строчке в таблице Серии А (27 очков). На два балла от нее отстают "Милан" и "Наполи".

Франция

Илья Забарный вместе с ПСЖ в 14-м туре Лиги 1 сыграют на выезде с "Монако". Старт поединка - в 18:00 по Киеву.

ПСЖ, имея 30 баллов - на вершине турнирной таблицы. На два очка отстают от парижан "Марсель" и "Ланс".

Португалия

"Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова в 12-м туре местного первенства на выезде сыграет с "Насьоналом". Матч запланирован на 20:00 в субботу, 29 ноября.

Сейчас подопечные Жозе Моуринью идут в таблице на 3-м месте. Имея 25 очков, они уступают "Спортингу" (28 баллов) и "Порту" (31).

Расписание матчей украинцев в топ-чемпионатах

Суббота, 29 ноября

16:00. Италия, "Дженоа" - "Верона"

17:00. Англия, "Брентфорд" - "Бернли"

18:00. Франция, "Монако" - ПСЖ

19:30. Англия, "Эвертон" - "Ньюкасл"

20:00. Португалия, "Насьонал" - "Бенфика"

Воскресенье, 30 ноября

16:05. Англия, "Ноттингем" - "Брайтон"

21:45. Италия, "Рома" - "Наполи"

22:00. Испания, "Жирона" - "Реал"

Где смотреть матчи

Поединки английской Премьер-лиги в Украине транслирует Setanta Sports - на собственных телеканалах и ОТТ-платформе.

Все остальные турниры доступны на медиасервисе Megogo.