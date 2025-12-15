Вернут ли россиян в биатлон: международная федерация готовится к массированной атаке

Кто судится с IBU

Апелляцию в суд подали Союз биатлонистов России, Паралимпийский комитет РФ, а также восемь спортсменов. Об этом в комментарии эстонской телерадиокомпании ERR сообщил руководитель по коммуникациям Международного союза биатлона (IBU) Кристиан Винклер.

По его словам, истцы оспаривают решение IBU, принятое в 2022 году, которым было полностью приостановлено участие российских спортсменов в международных стартах - в частности без возможности выступлений даже под нейтральным флагом.

Прочная юридическая основа

В Международном союзе биатлона заявляют, что спокойно относятся к апелляции и были готовы к такому развитию событий.

"Мы ожидали этого. Подобные процессы происходили и в других видах спорта. Фактически мы стали последней международной федерацией по зимним видам, к которой российская сторона обратилась в суд", - отметил Винклер.

В IBU отмечают, что все решения были приняты еще три с половиной года назад в соответствии с уставом и регламентами организации. За это время они не были успешно обжалованы, что, по мнению федерации, свидетельствует об их законности.

На вопрос о возможном повторении ситуации, подобной кейсу Международной федерации лыжного спорта (FIS), где суд обнаружил проблемы в документации, в IBU отвечают осторожно.

"В судебных процессах никогда нельзя быть уверенными на сто процентов. Но наши решения базируются на очень сильной правовой основе, поэтому мы считаем, что они выдержат и это испытание", - пояснил представитель федерации.

В биатлоне нет "нейтральных"

В IBU отдельно отметили, что правила федерации не предусматривают возможности выступлений "нейтральных" спортсменов.

Хотя Международный олимпийский комитет имеет собственные критерии допуска атлетов без национальной символики, квалификацию на Олимпийские игры проводят именно международные федерации.

"В нашем уставе и регламентах нет понятия "нейтрального" спортсмена. Поэтому, с нашей точки зрения, на данный момент у россиян просто не существует пути к участию", - подчеркнул Винклер.

Именно эта коллизия между правилами МОК и IBU и стала предметом рассмотрения в CAS.

При каких условиях россияне могут вернуться

В IBU напомнили, что еще в 2022 году сформировали четкий перечень критериев, выполнение которых является обязательным для возможного возвращения российских спортсменов.

Среди ключевых требований - публичное и однозначное дистанцирование Союза биатлонистов России от войны и любой военной деятельности.

"Условия четко определены. Если они будут выполнены, путь к возвращению теоретически возможен. Но пока никаких предпосылок для этого мы не видим", - резюмировал представитель IBU.