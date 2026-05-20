"Чернигов" - "Динамо" в финале Кубка Украины: все о матче и где смотреть бесплатно

Сегодня, 20 мая состоится финальный поединок Кубка Украины по футболу сезона-2025/26. В битве за трофей сойдутся представитель Первой лиги "Чернигов" и многократный победитель турнира - киевское "Динамо".
Об основных деталях противостояния и где найти свободную трансляцию встречи - рассказывает РБК-Украина.
Решающий поединок за национальный Кубок будет принимать стадион "Арена Львов". Старт запланирован - на 18:00. Главным арбитром матча будет Александр Шандор из Львова.
Стоит отметить, что львовская арена уже принимала финал Кубка в 2016 году, когда донецкий "Шахтер" переиграл "Зарю" (2:0).
В целом решающие поединки предыдущих турниров чаще всего проходили в Киеве - 18 раз. Пять финалов принимал Харьков, два - Днепр. По одному разу судьбу трофея решали в Сумах, Полтаве, Львове, Запорожье, Тернополе, Ровно и Житомире.
Оба коллектива продемонстрировали уверенную, хотя и разную игру на предыдущих стадиях.
"Чернигов" начал турнир с 1/32 финала и прошел пятерых соперников.
"Динамо" стартовало с 1/16-й. На пути к финалу киевляне выбили из турнира действующего обладателя трофея - донецкий "Шахтер".
Для обоих клубов этот поединок имеет особый подтекст.
Для киевского "Динамо" это шанс получить свой 14-й Кубок Украины в истории и вернуть трофей в столицу впервые с сезона-2020/21. В прошлом году киевляне уступили в финале "Шахтеру" в серии 11-метровых.
Для "Чернигова" выход в финал уже стал историческим достижением, ведь команда впервые добралась до такой стадии турнира и попытается создать главную сенсацию сезона.
Добавим, что представители элитного дивизиона и Первой лиги сыграют в финале Кубка Украины во второй раз. В 2019 году "Шахтер" в решающем поединке разгромил "Ингулец" из Петрово (4:0).
Новый трофей Кубка Украины (фото: УАФ)
Обладатель Кубка Украины-2025/26 станет первым, кто получит новый трофей. Вместо традиционной чаши теперь это -- козацкая булава, окруженная 11 копьями.
По информации УАФ, булава символизирует силу и непобедимость, а ее образ вдохновлен фигурой кошевого атамана Ивана Сирко, который, согласно легендам, не проиграл ни одной битвы. А 11 копий - отсылка к единству 11 игроков на поле, которые ведут команду к победе.
Финальную битву в открытом доступе покажет YouTube-канал UPL TV. Также трансляция будет доступна на Megogo (Т2 и кабельные сети).
