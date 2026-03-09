Дом Рианны обстреляли, когда она была внутри: куда попали пули

Как произошла стрельба

8 марта полиция получила сообщение о выстрелах примерно в 13:15 по местному времени. По данным правоохранителей, подозреваемая - женщина примерно 30 лет, которая остановилась возле дома певицы и открыла огонь.

Она сделала от семи до примерно десяти выстрелов, после чего быстро уехала с места происшествия. На месте стрельбы правоохранители нашли гильзы от штурмовой винтовки.

Как сообщает Los Angeles Times со ссылкой на источник в полиции, по меньшей мере одна пуля пробила стену особняка. Несмотря на стрельбу, никто не пострадал. По данным медиа, в момент инцидента Рианна находилась дома.

"Источники в правоохранительных органах сообщают, что певица была дома на момент стрельбы, но с ней все в порядке. Непонятно, были ли дома в тот момент A$AP Rocky и их дети - RZA, Riot Rose и Rocki", - сообщает TMZ.

Как задержали подозреваемую

После стрельбы женщина скрылась с места происшествия. Полиция отследила ее автомобиль и остановила его на парковке в районе Шерман-Окс, примерно в 12 километрах от дома певицы.

Подозреваемую задержали, ее имя пока не разглашают. Сейчас правоохранители пытаются установить мотив стрельбы.

Что известно о Рианне

Рианна (настоящее имя Робин Фенти) стала мировой звездой в начале 2000-х благодаря хитам "Umbrella", "Pon de Replay" и "Don't Stop the Music". Недавно певица отпраздновала 20 лет с момента выхода своего первого альбома.

Кроме музыки, артистка активно занимается бизнесом. Она основала косметический бренд Fenty Beauty и собственную линию белья. По оценкам Forbes, состояние 37-летней певицы превышает 1 миллиард долларов.

Ее избранник - рэпер A$AP Rocky, от него она родила троих детей.