Бой года становится реальностью? Джошуа и Пол близки к финальному соглашению

Финальные переговоры между Джошуа и Полом приближаются к заключению сделки

Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и боксер и блогер Джейк Пол (12-1, 7 КО) приближаются к заключению соглашения о поединке в хэвивейте.

Бой планируется в декабре в Майами, а трансляция будет доступна на платформе Netflix.

Предыдущие бои спортсменов и мотивация к поединку

36-летний Джошуа в последний раз выходил в ринг 21 сентября 2024 года на Уэмбли, где досрочно проиграл Даниэлю Дюбуа. На счету британца 28 побед, 25 из которых нокаутом, и четыре поражения.

Джейк Пол имеет 12 побед и одно поражение. Его ноябрьский бой с Джервонтой Дэвисом был отменен из-за обвинения Дэвиса в домашнем насилии.

Слова промоутера Эдди Хирна о потенциальном бое

Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что переговоры между сторонами ведутся, и сами спортсмены уже общались по поводу боя.

"Были определенные переговоры. Джейк и Эй-Джей тоже общались. Если мы планируем большой бой, почему бы не провести его с Полом - это принесет серьезные деньги", - заявил Хирн.

В то же время промоутер отметил, что конкретного контракта еще нет.

"Не могу сказать, что соглашение уже подписано, но если Пол действительно хочет драться с Джошуа - не вижу причин, почему этого не произойдет", - добавил Хирн.

По словам Хирна, нынешняя основная цель Джошуа - поединок за титул чемпиона мира против Тайсона Фьюри, однако вариант боя с Полом также рассматривается.

