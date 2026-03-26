Битва за Мундиаль: Ребров определился с составом на матч Украина - Швеция

Кто не попал в список

По сравнению с предыдущим списком вызванных игроков, вне заявки на игру против шведов остался полузащитник Борис Крушинский. Также поединок пропустят защитник Ефим Конопля и хавбек Руслан Малиновский - оба лидера команды вынуждены отбывать дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

Напомним, из-за травм сборной на этой стадии не помогут Артем Довбик, Александр Зинченко, Николай Матвиенко, Тарас Михавко, Максим Таловеров и Арсений Батагов.

Официальная заявка сборной Украины на матч против Швеции:

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика"), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Руслан Нещерет ("Динамо")

Защитники: Богдан Михайличенко, Эдуард Сарапий (оба - "Полесье"), Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток ("Остин"), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Александр Тымчик ("Динамо").

Полузащитники: Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все - "Динамо"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд"), Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Олег Очеретько ("Шахтер"), Георгий Судаков ("Бенфика"), Алексей Гуцуляк ("Полесье"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Александр Зубков ("Трабзонспор").

Нападающие: Владислав Ванат ("Жирона"), Роман Яремчук ("Лион"), Матвей Пономаренко ("Динамо").

Когда матч

Решающая битва за выход в финал отбора ЧМ-2026 Украина - Швеция начнется сегодня, 26 марта, в испанской Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO при наличии подписки "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" или "MEGOPACK N+S".

Кроме того, поединок бесплатно покажут на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.