Андрей Исаенко назвал сериал, который принес ему самый большой гонорар

Какой сериал принес Исаенко самый большой гонорар

За плечами актера десятки телевизионных и кинопроектов, а уже с 8 декабря в 20:00 на ICTV2 выйдет новый сериал "Служба 112" с его участием.

По словам Исаенко, пока самый большой гонорар ему принесла работа в комедийном экшене "Козаки. Абсолютно брехлива історія".

Заработки в кино

Актер честно признался, что получает достаточно денег для комфортной жизни.

"Мне хватает", - сказал он.

Кроме того, Андрей рассказал, думал ли открыть собственный бизнес.

"Еще не открыл. Думаю, что это будет, но я все равно хочу зарабатывать деньги своей профессией", - поделился он.

Звезда "Служби 112" о заработках в кино (фото: instagram.com/isaenko_andrii)

За какую роль стыдно

Не стал скрывать Исаенко и роль, за которую ему стыдно. Такой оказалась работа в сериале "Мухтар".

"Я там раз пять снимался, кажется", - вспомнил актер.

А вот о новом сериале "Служба 112" Исаенко отозвался с особым теплом, назвав его лучшим. Там покажут настоящие истории спасателей, парамедиков и полицейских, которые объединятся ради одной цели - спасения людей.

Кстати, в видео Шаманской актер появился в форме ГСЧС, ведь в сериале он воплощает спасателя Дмитрия Мовчана. Его герой - ветеран из Донбасса, который потерял все, но ищет новый смысл жизни.