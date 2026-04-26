45-летняя Соломия Витвицкая беременна первенцем от жениха-военного (видео)

Звезда "плюсов" беременна первенцем

Так, ведущая и ее избранник - военный Алексей Ситайло, записали особенное видео. Пара позировала на мосту, а потом Соломия показала животик. Оказалось, звезде удалось скрывать беременность несколько месяцев.

Сейчас же, когда животик трудно не заметить, она показала еще и УЗИ-снимок, на котором можно рассмотреть первенца Витвицкой.

Витвицкая и ее жених-воин ждут ребенка (скриншоты)

"В ожидании нашего чуда", - подписала щемящие кадры звезда.

Что известно об отношениях Витвицкой и ее жениха

Напомним, что с 2013 до 2021 года Соломия Витвицкая состояла в браке с режиссером и клипмейкером Владом Кочатковым. После развода телеведущая длительное время не афишировала личную жизнь, сосредоточившись на работе и волонтерстве.

С нынешним избранником она была знакома и раньше, они пересекались на праздниках у общих друзей. Впрочем, по-настоящему сблизились уже во время полномасштабной войны, когда Витвицкая ездила с гуманитарной помощью на Бахмутское направление.

Как признавалась ведущая, их общение началось с просьбы о помощи: подразделению Алексея были нужны генераторы. Она сразу присоединилась, ведь занимается волонтерством еще с 2014 года. Впоследствии это знакомство переросло в отношения, а 14 февраля 2025 года он сделал ей предложение во время отдыха в Буковеле.