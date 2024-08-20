ВСУ в Курской области навязывают инициативу РФ. Но это еще серьезно не влияет на фронт

Операция Сил обороны Украины в Курской области не оказывает немедленного влияния на ситуацию на украинском Востоке. Однако косвенно ослабляет боевые возможности России, а также доказывает ей, что для РФ нет безопасных границ.

Говорить, что операция в Курской области оказывает немедленное влияние на ход боевых действий сейчас на Востоке, совершенно безосновательно, потому что там совершенно разные параметры операций. Та территория, которую мы сейчас контролируем, пока серьезно не влияет на ситуацию на фронте, в частности, на Востоке.

Можем ли мы говорить, что противник будет перемещать войска для стабилизации ситуации в Курской области и вытеснения нас? В принципе, можем. Они это делают, но пока это не затрагивает те локации, где ведутся самые активные боевые действия – Краматорское, Торецкое и Покровское направления.

Во-вторых, Курская область – это совершенно другое операционное направление. И там противнику нужно будет создавать отдельную группировку с отдельным командованием. Это не быстро, но это может быть сделано. Однако если в операции в Курской области участвует 10-15 тысяч войск, то зачем им забирать из Донецкого направления какие-нибудь войска для того, чтобы заблокировать наше продвижение?

Мы можем только предполагать, что эта операция может иметь целью создание какой-то буферной зоны. Однако буферная зона подразумевает широкий участок местности. И дало ли это какое-то влияние на боевые действия или на обстрелы Сумской области? Нет.

На мой взгляд, россияне пока не видят большой угрозы в нашей операции. Во-вторых, у них нет сил и средств, которые могут быть одномоментно сосредоточены, потому что они к таким событиям были практически не готовы. Поэтому они сейчас пытаются заткнуть эту дыру всем, чем есть, бросая туда по батальону. Сейчас они уже объявили о проведении антитеррористической операции. Все это занимает время, а в то же время и мы не стоим на месте.

Мы показали, что у России не существует безопасных границ. Мы показали, что можем проводить такие рейдовые действия и на других участках фронта. Это говорит о том, что мы можем ударить где-либо, заставляя тем самым противника больше внимания уделять и другим участкам и распределять свои ресурсы на большую площадь. И соответственно – ограничивать его возможности для проведения быстроступательных действий по другим направлениям.

Может ли с нашей стороны быть удар, например, в Брянской области? Может. Может ли быть Белгородская область? Может. Россияне об этом знают? Знают, но не знают, где именно. И, чтобы не столкнуться с тем, что было в Курской области, они будут вынуждены распределять войска на большие участки фронта. Поэтому в принципе, если завтра будет принято решение об отводе наших войск из Курской области, то ничего драматического в этом не будет.

Что есть критериями эффективности действий наших войск? Основным критерием эффективности наших войск является уничтожение боевого потенциала противника. Могли ли мы в столь короткий промежуток времени добиться таких эффективных ударов по противнику, находясь постоянно в обороне и отражая атаки? Отнюдь. Зато мы говорим о том, что только за первую неделю мы взяли пленными – это безвозвратные потери – около 2 тысяч личного состава врага. Это уже серьезное достижение, которого мы добились относительно небольшим количеством сил и средств.

Поэтому косвенно такие действия влияют на способность РФ вести боевые действия. У них большие ресурсы, но они не безграничны. И именно поэтому, проводя такие действия, мы навязываем свою инициативу.

Сергей Грабский, для РБК-Украина