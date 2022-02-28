УЗ закликає країни Європи та Азії припинити залізничні перевезення з Росії

"Укрзалізниця" звернулася до всіх країн Європи та Азії із закликом зупинити будь-яку взаємодію залізничних адміністрацій з країною-агресором - Російською Федерацію. Відповідне звернення розіслано до адміністрацій усіх залізниць, які здійснюють перевезення з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал УЗ.

"Росіянине, ти вже не можеш нікуди літати, а тепер ти не зможеш нікуди і їздити. Закликаємо залізничні адміністрації всіх країн, які межують з РФ, припинити вантажне та пасажирське залізничне сполучення з цією країною. Також закликаємо припинити будь-яку взаємодію систем та виключити РЖД з усіх міжнародних організацій", - йдеться у повідомленні.

УЗ також звернулася до провідникив, складачив поїздів, диспетчерів та машиністів РЖД, які виконують злочинні накази та везуть танки, воєнну техніку та окупантів до коридорів України.

"Ти більше ніколи не будеш мати почесне звання ЗАЛІЗНИЧНИК - ти ВБИВЦЯ. Своїми діями ти вбиваєш мирне населення та чиниш геноцид над українським народом", - йдеться у повідомленні.