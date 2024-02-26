Под Авдеевкой ландшафт не за нас. ВСУ после Ласточкино снова могут где-то отойти

Российские войска пытаются продвинуться дальше на запад. Ситуация очень сложная, риски для нашей группировки в окрестностях Авдеевки образовались, как только враг зашел в город.

Противник действовал и продолжает действовать на флангах со стороны Бердычей и Первомайского. Также пытается наступать по центру, и в итоге сегодня Силы обороны объявили о выходе из Ласточкино. Наши силы довольно серьезно держат оборону, но Ласточкино было трудно удержать, так как поселок разрушен российским огнем и укрыться там особо было негде.

В целом мы должны быть готовы к тому, что за Авдеевкой открываются равнины, на которых не всегда есть где зацепиться. Учитывая ландшафт и сложившуюся ситуацию, наши силы могут где-то отходить дальше. С одной стороны, это вызов для нас и нужно предотвратить продвижение россиян оснащением дополнительных рубежей. С другой - вызов для противника. Чем дальше он заходит, тем дальше растягивает логистические линии. И мы фактически сможем бить по их логистике и препятствовать развертыванию сил.

В самом Ласточкино не было господствующих высот. Там были укрепленные позиции, которые позволили нам некоторое время продержаться. С военной точки зрения сейчас преимущество на стороне россиян, которые наступают с высот в Авдеевке. Это преимущество они попытаются использовать и дальше, поэтому решение выйти из Ласточкино было абсолютно правильным.

Я думаю, дальше фронт будет постепенно стабилизироваться. При этом я бы не исключал возможный выход из Степового, это довольно предсказуемый сценарий. Но сколько нашим силам удастся продержаться, покажут реальные боевые действия. Наша маневренная оборона предполагает активное перемещение между рубежами и укрепрайонами. Цель - обессилить врага, снизить наступательный потенциал и блокировать продвижение.

На Марьинском направлении ситуацию уже стабилизировали и остановили движение на Угледар. На сегодня удается избежать наиболее угрожающего сценария. Хотя в планах россиян остается север Донецкой области - Краматорск, Славянск и Лиманское направление. Они там ведут наступательные действия с ноября. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Сейчас рубежи Краматорска, Славянска и Покровска укрепляются нашими силами.

Александр Мусиенко, для РБК-Украина