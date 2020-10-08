У листопаді наша влада буде змушена впроваджувати жорсткий карантин

Інфекціоніст вважає, що в листопаді Україну чекає новий локдаун (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Ризик посилення карантину в Україні після місцевих виборів значний. Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін.

Я категорично проти повноцінного карантину, держава повинна не дурницями займатися, а вводити програми з інфекційної безпеки. Але в листопаді ми побачимо, що наша влада, на жаль, буде змушена впроваджувати жорсткий карантин, тому що за вісім місяців вона ніяк не підготувалася (до зростання захворюваності "ковідом", – ред.). До того ж з'явилися і сезонні захворювання, які будуть ускладнювати ситуацію.

Кожному треба оцінювати інфекційні ризики, дотримуватися фізичної дистанції у два метри, особливо в приміщенні, робити провітрювання, особливо це важливо взимку, мити руки з милом. Начебто це все роблять, але 95% роблять це неправильно.

Суспільству не створені необхідні умови. Яскравий приклад – коли я зранку їду в машині і бачу переповнені маршрутки, в яких закриті вікна, і в цих умовах легко захворіти.

Завдання держави – не збільшувати штрафи (за порушення карантинних обмежень, – ред.). А наше керівництво своїм прикладом показує, що їм все можна, а іншим не можна. Держава провалила підготовку до сезону гострих респіраторних захворювань, не відпрацювали соціально критичні об'єкти: садочки, школи, лікувальні заклади. Тепер все суспільство буде пожинати плоди.

Андрій Александрін, для РБК-Україна