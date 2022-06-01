Нового наступу росіян на півночі України поки не вбачається, - Міноборони

На українсько-білоруському кордоні наразі суттєвих змін в обстановці ми не бачимо. Сім батальйонів зі складу білоруських збройних сил – це приблизно 3 тисячі осіб – як і раніше перебувають поблизу кордону з Україною у Брестській і Гомельській областях та виконують заходи щодо прикриття цієї ділянки. Безумовно, це є більше демонстративними діями, адже жодної загрози з боку України там нема.

Зараз на полігонах у Брестській, Гродненській, Мінській, Могильовській і Вітебській областях – загалом на десяти полігонах – триває перевірка боєготовності збройних сил республіки Білорусь, що продовжиться орієнтовно до 4 червня цього року.

Загроза використання території Білорусі для нанесення ракетних ударів по Україні усе ще зберігається. Відомо про наявність російського дивізіону ОТРК "Искандер-М" у Брестській області.

Територію Білорусі Росія вже використовує для ведення агресивних дій. Там і досі знаходиться частина російських військ. Їхні підрозділи дислоковані в містах Мінськ, Логойськ, Бегомль, Волма, Мачулищі, Осиповичі, Стовпці, Барановичі, Житковичі, Ставок, Боків, Мозир, Гомель та Зябрівка.

Що стосується Харківського напрямку, то там окупанти зосередилися на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування наших військ до Державного кордону. З цією метою ворог відкриває артилерійський вогонь в бік Харкова та обстрілює майже всю лінію зіткнення в цьому районі. Для забезпечення безпеки флангів противник активізував пошукові та засадні дії підрозділів військової та спеціальної розвідки вздовж річки Сіверський Донець.

На Сіверщині ворог для запобігання перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки, продовжує наносити по об’єктах Сумської області авіаційні та артилерійські удари.

Загалом, в найближчій перспективі широкомасштабного наступу росіян з півночі не вбачається. Це, імовірніше, демонстративні дії, аби змусити нас тримати на цьому напрямку українські підрозділи та не допустити їх перекидання в інші місця, де точаться активні бої. Водночас усе залежатиме від підсумків бойових дії у Східній операційній зоні, де Росія сьогодні зосередила найбільші свої зусилля.