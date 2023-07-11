Самолеты F-18 Hornet могут лучше подойти Украине чем F-16. Но есть нюансы

Украина допускает, что после получения F-16 начнутся дискуссии о втором типе боевых самолетов для Воздушных сил. И не исключено, что им окажется многоцелевой F-18 Hornet.

Если мы хотим получить самолеты F/A-18 Hornet, то нужно обсуждать те, которые были сняты с вооружения Королевских ВВС Австралии. Ранее часть их закупила Канада, а то, что осталось, может закупить Украина.

О сильных и слабых сторонах Hornet логично рассуждать в сравнении с F-16. Отмечу, F/A-18 лучше тех европейских F-16, которые мы можем получить. У них более современное оборудование, например, радары с фазированными антенными решетками, а не с обычными механическими. Они более мощные и способны обнаруживать цели на большем расстоянии, а также устойчивее к радиопомехам.

F/A-18 - это палубный самолет с гораздо более прочной конструкцией. У него более крепкое шасси, и он прямо сейчас может работать с наших аэродромов без необходимости серьезной доработки взлетно-посадочных и рулежных полос. Он не боится сильных ударов и тряски при посадке.

И самое главное - у него два двигателя, а воздухозаборники выше, чем у F-16. То есть меньше вероятность того, что при разбеге двигатель затянет камень и выйдет из строя. Если говорить об F-16, то такой сценарий из-за наличия одного двигателя в лучшем случае приведет к аварийной посадке, в худшем - к остановке двигателя и потере самолета.

Поэтому F/A-18 более живучий. Например, за 30 лет эксплуатации австралийцы потеряли всего 4 машины, хотя ожидали не менее 10. Всего на вооружении у них было порядка 70 Hornet.

Еще одно преимущество - низкая стоимость. Когда Воздушные силы Канады покупали их у Австралии, то заплатили 90 млн долларов за 25 самолетов. То есть менее 4 млн долларов за единицу, считай, бросовая цена. Что касается минимальной цены на европейские F-16, то я ожидаю не менее 15 млн долларов за единицу.

Да и к тому же есть тенденция к тому, что Австралия может передать свои самолеты Украине бесплатно, причем с запасными двигателями и запчастями. Кроме того, F/A-18 достаточно много. Кроме Австралии, их будут снимать с вооружения Финляндия, Канада и Испания. А это значит, что есть где эти самолеты брать.

Вместе с тем существует ряд негативных моментов. В частности, F/A-18 Hornet много лет не выпускаются: в США - с 1988, в Австралии - с 1990 года. Австралийские построены в 1985-1990 годах, и выходит, что они старше наших МиГ-29 и Су-27. И скорее всего значительная их часть может прямо пойти на запчасти. Кстати, Канада потому и закупила 25 самолетов - их разбирают на механику (планер и шасси), гидравлику и так далее.

Австралийские Hornet модернизировались в несколько этапов, но не поэскадрильно, а по сериям выпуска. В результате возникла следующая проблема: у них разные бортовые комплексы обороны и системы обмена информацией, поскольку модернизацию проводили несколько компаний. Отличаются даже бортовые компьютеры.

В результате Королевским ВВС Австралии не удалось сформировать даже одну эскадрилью с самолетами одинаковой комплектации. И если эти самолеты получит Украина, то проблемы автоматически перейдут к нам. То есть нужно будет связываться с несколькими компаниями, которые модернизировали Hornet, чтобы они предоставили техническую документацию на обслуживание систем. Мало кто обращает внимание, но это очень важный момент. Другой вариант - немедленная стандартизация, и в таком случае придется платить концерну Boeing, а это недешево. Современная электроника может быть гораздо дороже, чем сами самолеты.

Что касается ресурса. Средний налет на австралийских Hornet - 4200 часов, гарантийный срок- 6 000 часов. Таким образом мы можем получить самолеты с 30%-ым ресурсом. Его можно продлить, но для этого нужно перевозить самолеты на авиаремонтное предприятие. Ближе всего - в Испанию, можно и в Финляндию через Польшу и страны Балтии, хотя это достаточно далеко и неудобно.

Еще одно неудобство заключается в том, что под F/A-18 нужно создавать новую инфраструктуру. Если мы берем на вооружение два типа самолетов, то нужны две инфраструктуры для обслуживания F/A-18 и F-16. И это необходимо, несмотря на то, что оба самолета фактически одинакового назначения и с одинаковым вооружением. Оборудование отличается незначительно, скажем так, из-за разных производителей. Но деваться некуда, все равно нужны две инфраструктуры. Вопрос в том, потянем ли мы это, есть ли достаточное количество персонала, свободно владеющим английским языком, чтобы быстро обслуживать самолеты.

Две инфраструктуры, безусловно, имеют смысла, если бы мы получили один легкий истребитель, а другой - для завоевания превосходства в воздухе. Единственное - мы можем выиграть количественно. Например, Австралия дает эскадрилью F/A-18, а эскадрилью F-16 дают Нидерланды. Вторую эскадрилью F-16 дает Бельгия, и вторую формируем из австралийских. Там хранятся около 40 единиц, поэтому на две эскадрильи, способных летать, точно наберется.

Что касается ремонта F-16, который нельзя провести своими силами, мы можем быстро перевезти его в Польшу. Авиаремонтное предприятие среднего уровня там есть, поскольку Польша эксплуатирует эти самолеты. Можно и в Румынию, а через год-два F-16 получат еще Словакия и Болгария. Таким образом, у нас будет один тип боевого самолета почти со всеми западными соседями.

Об F/A-18 я уже говорил, что ближе всего Испания и Финляндия. Еще как вариант - Канада, она далеко, но эти самолеты даже разбирать не придется при доставке военно-транспортным самолетом, потому что как у авианосного истребителя у него складываются крылья.

Получить самолеты обоих типов целесообразно, если речь идет об обозримых сроках и количестве более сотни. На американских базах наверняка хранятся более 100 F/A-18 и более 120 F-16, но США пока неохотно нам их дают. Когда мы все же получим какой-то из типов, сможем настойчивее просить Вашингтон усилить нас самолетами этого же типа.

Решение необходимо принимать на уровне наших Воздушных сил. Если у нас достаточно специалистов и есть ресурс для двух инфраструктур, нужно брать оба типа. Потому что оба они американские и у производителей оборудования всегда можно будет найти необходимые запчасти. Если бы речь шла, например, об F-16 и европейских Eurofighter, то объективно не стоит пытаться получить два типа в такой комбинации.

Последний момент: F/A-18 Hornet в эксплуатации на 15-20% дороже F-16. Последние старше, для них потребуется больше запчастей. Да и по подсчетам экспертов, летный час старого F-16 будет обходиться едва ли не в два раза дороже нового. А мы планируем их использовать и в хвост, и в гриву.

Валерий Романенко, для РБК-Украина