Как наступление в Курской области ускорит "добро" от Запада на удары вглубь РФ

Украина имеет позитивный опыт применения западного оружия по территории России. Летом разрешение союзников помог остановить наступление на север Харьковской области. Мы можем констатировать, что после того, как Силы обороны получили возможность поражать системы С-300 в Белгородской области, количество ударов по Харькову и области снизилось. Что сняло дополнительные риски.

Это разрешение позволило в полной мере применять ствольную артиллерию и системы HIMARS, чтобы не давать врагу оперативно перебрасывать силы. Плюс под огневым контролем находится трасса от Шебекино до Волчанска, которая отвечает за логистику.

Кроме того, разрешение на действия в приграничной полосе помогло в подготовке операции в Курской области. Поскольку ей предшествовали удары по местам передвижения, дислокации и логистике российских войск в этом регионе.

Нынешние успехи дали второе дыхание теме применения именно дальнобойного оружия. Когда есть такие успехи, многие особенно в США хотят быть причастными к history of success - истории успеха. Недавний визит сенаторов в Киев и то, что они хвалили украинскую наступательную операцию, приближает разрешение. Думаю, теперь они начнут достаточно серьезно лоббировать перед американской администрацией вопрос ATACMS и не только.

Насколько я знаю, что касается Storm Shadow, Украина просит не просто разрешение, но и второй тип ракет на 450 км. Я бы обратил внимание, что в зоне наступательных действий ВСУ в Курской области у противника становится меньше возможностей для активной работы ПВО. А это расширяет возможности украинской авиации по применению дальнобойных ракет.

Если мы говорим о Storm Shadow, это дало бы возможность наносить удары по местам концентрации живой силы, техники и другим важным объектам. Это то, что называется поддержкой операций с воздуха - очень важный компонент, который бы нам помог.

Недавно издание Forbes писало о том, что из-за запрета бить ATACMS по аэродромам, Украина могла потерять уникальную возможность уничтожить российские Су-34 на базе "Балтимор" под Воронежем. И якобы Россия отвела их на аэродромы подальше от границы, что сделало самолеты недоступными для ракет.

Но не думаю, что, если США дадут "добро", это будет запоздалым решением. Нужно понимать, что враг отводит авиацию, но со временем она появляется ближе к границе. И нужно иметь саму возможность наносить удары. Это будет действовать еще и как сдерживающий фактор. Право бить - уже хорошо, что дает нам определенные преимущества еще до момента применения оружия. Поэтому оно в любом случае нас усилит. Досадно, что это не случилось раньше, потому что мы теряем время. Но здесь лучше поздно, чем никогда.

Александр Мусиенко, для РБК-Украина