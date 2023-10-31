Израиль проведет точечную зачистку ХАМАС. Как США против "Аль-Каиды" и ИГ

О формате операции и о том, как на новую войну реагируют в мире, - в комментарии РБК-Украина рассказал политолог Владимир Фесенко.

О наземной операции в Газе

Израиль при планировании операции в Газе будет учитывать настроения в мире, но не более. Если взять обвинения турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в якобы военных преступлениях, то ведь стороны давно имеют очень специфические отношения. В свое время был и конфликт, когда задерживали турецкие корабли с оружием для палестинских радикалов, но отношения не выходили за прагматичное русло. Поэтому в Израиле достаточно спокойно относятся к его громким заявлениям. Тем более на планирование действий в Газе не повлияет циничное и подлое поведение России.

Что же влияло на затягивание наземной фазы? Сдерживание со стороны администрации президента США Джо Байдена и в большей степени внутренние факторы, такие как тема освобождения заложников и понимание рисков, что антиизраильская волна в мире может стать более мощной, если будет много жертв среди палестинцев.

Похоже, израильская операция не превратится в тотальную месть. Они будут действовать точечно и осторожно, скорее всего, будут разбивать Газу на сектора, перекрывать юг и север, разрушать тоннели и подземную инфраструктуру ХАМАС. Точечная и поэтапная зачистка, чтобы нанести максимальный ущерб ХАМАС.

Стратегическая цель - ликвидация ХАМАС. Раньше Биньямин Нетаньяху и другие лидеры Израиля пытались договариваться, но после трагедии 7 октября ни о каких мирных переговорах речи идти не может. Они могут договариваться через посредников об освобождении заложников и коротких перемириях, но задача - физическое уничтожение тех, то планировал атаку 7 октября, и тех, кто ее совершил.

Думаю, по отношению к ХАМАС Израиль будет действовать примерно так, как в свое время американцы по отношению к "Аль-Каиде" или "Исламскому государству". Другая проблема в том, что уничтожить ХАМАС можно, но это не ликвидирует сам исламский радикализм. Соответственно, в секторе Газа в будущем могут появиться другие молодые радикалы.

О "недопогроме" в Махачкале

События в Махачкале, когда толпа захватила аэропорт в поисках "израильских беженцев", носили стихийный характер, но были не случайными. Это следствие агрессивного состояния российского общества, значительно подогретого войной против Украины. И оно уже проявлялось в пригожинском мятеже и некоторых других формах.

Дагестан - вообще потенциально горячая точка в России. Это один из самых бедных регионов, этнически неоднородный и с кучей социальных проблем, плюс высокий уровень исламского радикализма. Война в секторе Газа стала внешним триггером, российская пропаганда пыталась направить агрессию на Запад, но для радикальных исламистов и тех, у кто испытывает "естественный" антисемитизм, враг был очевиден.

Затем была информация о якобы самолете с беженцами. И все, это была искра, от которой разгорелся пожар. Это звено в цепочке антиизраилськой истерии на российском ТВ, которая присутствует пусть не всегда прямо, но симпатия к палестинцам и критика к Израилю не скрывались. Антисемитизм присутствовал даже в заявлениях Владимира Путина и Сергея Лаврова, а на ТВ и "Z"-пабликах в Telegram особенно. То есть почва для захвата аэропорта, который чуть не привел к погрому, была.

Продолжение последует, просто в других формах и других местах, поскольку агрессия внутри общества в конце концов приведет к взрывам в России. В принципе внутренние конфликты в этой стране отвечают интересам Украины, но искусственно спровоцировать условный Майдан невозможно.

О турецкой поддержке ХАМАС

Я не отношусь к тем комментаторам, которые называют резкие высказывания Эрдогана чуть ли не началом Третьей мировой войны. К чему он стремится? Нужно понимать, что пламенные речи на многотысячных митингах - это его любимый способ общения с электоратом, который работает. Просто обычно он направлен на внутреннего потребителя.

В данном случае это реакция на события в секторе Газа, которые взбудоражили исламский мир. Эрдоган решил воспользоваться ситуацией, недаром в обращении к Западу вспомнил о войнах креста и полумесяца, временах крестовых походов – противостоянии между Западом и мусульманским миром, которое остается элементом антизападной риторики. Эрдоган своей речью обозначил, что претендует на роль пассионарного лидера мусульманского мира.

Очевидно, по мнению многих мусульман, Запад помогает Израилю и не обращает внимания на трагедию палестинцев. Эрдоган решил сыграть на этих чувствах. Сработает ли это? Не уверен, но заявка есть, которая, впрочем, не означает, что Эрдоган намерен ввязываться в бой против Израиля, США и Запада. Никаких признаков подготовки к этому нет, и я думаю, что он не настолько глуп, чтобы делать такие вещи, которые противоречат интересам Турции. Здесь скорее заявка на особую роль в мусульманском мире и демонстрация идеологии неоосманизма и неоимпериализма.

Недаром он вспомнил, что Палестина была частью Османской империи. Это похоже на путинскую идею "русского мира". То есть якобы Турция имеет право влиять на регион, с которым есть исторические связи. Но в реальности через Турцию в Израиль продолжает идти азербайджанская нефть. Если бы Эрдоган был всерьез против, то, наверное, должен перекрыть поставки. Пока мы этого не видим. Пафоса много, но Турция будет вести себя сдержанно, как и большинство арабских стран. Все соседние с Израилем страны не так радикальны как 50 или 70 лет назад, и воевать не собираются.

Владимир Фесенко, для РБК-Украина