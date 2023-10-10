Может ли Россия получить от Ирана баллистические ракеты

Санкции и резолюции ООН вряд ли помешают Ирану передать России свои ракеты, если Тегеран решится на такой шаг. Но существуют другие камни преткновения, которые все же могут помешать этому процессу.

О том, удастся ли России получить от Ирана ракеты и что этому мешает - в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский.

Запреты не помогут?

Вы наверняка слышали, что есть боевые действия в Йемене, там воюют повстанцы "Ансар Аллах", то есть хуситы, их поддерживает Иран. Никакие ООН, никакие резолюции вообще не мешают Ирану поставлять баллистические ракеты хуситам.

У нас санкционный режим РФ основан на бюрократическом урегулировании. Там полноценная классическая морская блокада, когда корабли западных стран патрулируют, пытаются перехватывать суда, возящие из Ирана в Йемен разное контрабандное оружие, начиная от автоматов, патронов, противотанковых ракет и заканчивая составляющими баллистических ракет. То есть Иран эти ракеты делает у себя, потом аккуратно разрезает и разными партиями на разных судах это провозит.

Даже такие запретительные меры не помогли, чтобы у хуситов оказалась огромная номенклатура иранских средств поражения. У них есть "Шахеды-136", затем пролетающие по Саудовской Аравии, и примитивные копии советских Х-55, но есть и баллистические ракеты, в том числе на дальность тысячу км.

Особый цинизм ситуации с Ираном и их помощью хуситам в том, что с одной стороны Иран выходит с намерением помириться с Саудовской Аравией, а с другой стороны, все равно туда дает оружие. Здесь возникает логичный вопрос - если Ирану даже в таких чувствительных регионах как Персидский залив ничего не мешает продавать ракеты, почему мы решили, что Иран так послушен участник мирового правопорядка, что ему только резолюция ООН мешает отдать РФ ракеты?

Странная история с выбором моделей ракет

В октябре прошлого года впервые появились сообщения о Fateh-110 и Zulfaghar. Вы видели конструкцию этих ракет, там используются специфические пусковые установки. То есть выходит, что россиянами нужно заморочиться не только с ракетами, которые они не использовали, но и с пусковыми установками, то есть заново учить персонал. И это при том, что у Ирана больше знакомых российским и советским военным "изделиям", например собственные копии ракет к ОТРК "Эльбрус", также известному как "Скад".

Любая ракета - баллистическая, крылатая, она требует своей инфраструктуры обслуживания. Лучше брать ракету, на которую вы можете мобилизовать специалистов, потому что на ней уже кто-то служил и так далее, чем ракету, которую вы видите впервые в жизни.

Не тот уровень отношений между Ираном и РФ

У нас такая устаревшая модель мира, в которой Россия так всесильна и все только спят и думают, чем бы ей угодить. Иран в нашей картине мира должен игнорировать свои интересы и не вести войну в Саудовской Аравии. Ракеты не пекут как пирожки. Если исходить из данных, которые вытекали из западной разведки, если говорить о деньгах, то за первую партию "Шахедов" Иран попросил у РФ буквально самолеты кэша. Баллистические ракеты не производят быстро. Как можно продать то, что тебе самому бесценно?

Кроме того, у России и Ирана достаточно сложная история взаимоотношений, там много неравенств, в рамках которых парадоксально выглядит, что Иран вообще согласился поставлять РФ "Шахеды".

Я бы не стал утверждать, что никогда РФ не получит ракету Ирана. Но сейчас, по состоянию на сегодняшний день, нет смысла ожидать, что Россия все эти баллистические ракеты от Ирана получит, потому что не тот уровень отношений между ними.

Если бы Россия была в строго подчиненной роли, как йеменские хуситы, возможно, там стоило ожидать. Но еще один фактор, утверждающий, что Россия пытается обойтись своими баллистическими ракетами - во-первых, темпы производства баллистических ракет в РФ, особенно по сравнению с прошлым годом, выросли в несколько раз. Если на январь 2023 года исчислялось производство до 5 баллистических ракет и одна-две крылатых, то теперь на август ГУР говорило о 30 баллистических и 12 крылатых в месяц.

Более того, есть история, которую российские пропагандисты сами рассказали. Российский ВПК работает над проектом переработки зенитных ракет С-400 в баллистические.

Но россияне сами не скрывают, что иранцы им продают средства для общевойскового боя - реактивные снаряды к "Градам", или противотанковые ракеты. Тот факт, что такие штуки Иран готов продавать это РФ, это как раз проблема.

Иван Киричевский для РБК-Украина