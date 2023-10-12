Боевые действия в Украине могут затянуться до 2025 года: при каком условии

Россия не может проводить масштабные наступательные операции

Мы можем говорить о том, что стратегически Россия оказалась неспособна проводить наступательные операции. И все, что она сейчас делает - это попытка удерживать свои позиции на всех участках фронта, на которых ведутся активные боевые действия. Противник не может проводить масштабные наступательные операции даже там, где он имеет численное преимущество в силах и средствах. Свидетельством тому является Купянское и Лиманское направления, где враг, имея возможность сосредоточить достаточно ресурсов, так и не смогли воспользоваться этой ситуацией. Люди у них есть, собрать их можно, однако обеспечить их вооружением и техникой - с этим есть определенные проблемы.

Каков прогноз на 2024 год

В зависимости от того, на какие позиции мы выйдем в 2023 году, можно говорить о прогнозах на 2024 год. Мы можем делать выводы только исходя из того, как могут развиваться события сегодня. Если наше пришествие и проход на Юг будет удачным, то это приведет к развалу фронта противника.

Сценарий, близкий к фантастическому - это мы прорываемся к побережью Азовского моря, физически перерезаем сухопутный коридор. И это в сущности приводит к развалу Южного фронта противника. Поэтому наши усилия будут сосредотачиваться на зачистке территорий и подготовке к проведению операций на Востоке.

Но на Востоке операция будет зависеть не только от того, насколько мы успешно будем вести боевые действия на Юге. Но и от того, чем, как и когда нас снабдят партнеры или мы обеспечим себя вооружением и боевой техникой.

Надо понимать, что на Востоке, в частности в районе Донецка и Луганска, линии обороны готовились в течение длительного периода времени. Во-вторых, те территории имеют другой уровень и философию ведения войны, потому что, в отличие от степных просторов Юга, на Востоке противник действиям в условиях плотной городской застройки. Достаточно обратиться к нашему опыту. Враг 400 дней шел от линии столкновения в Бахмут, пройдя 45 километров. И не надо надеяться, что для нас эта задача будет подобна какой-то большой прогулке.

Именно поэтому я обращаю внимание: чтобы говорить о каких-то наступательных операциях, надо понимать, что мы будем иметь в то время, когда мы будем готовы или будем иметь желание и возможности проводить операцию.

Если мы будем иметь до конца года только определенные успехи на Южном направлении, это потребует продолжения и развития этого наступления. Тогда операция на Востоке откладывается - там мы будем вести сдерживающие оборонительные бои для того, чтобы не допустить возможной попытки противника прорваться.

Если говорить о наименее оптимистическом сценарии, он предполагает, что в этом и в следующем году мы закрепились и остановились на тех участках, где мы находимся сейчас. Соответственно, боевые действия в таких условиях затягиваются вплоть до 2025 года.

Если подытожить, то 2024 год выглядит таким, что он не станет окончательным годом нашей победы.

В принципе мы уже говорим о затяжной войне. Она уже длится более полутора лет - это больше, чем все активные операции, которые проводились в XXI веке. Таким образом, это уже свершившийся факт. Следует понимать, что это противостояние не только России и Украины. А это противостояние Западной цивилизации и агрессора. Вокруг этого агрессора держатся определенные силы других диктаторских режимов, мир мобилизуется для противостояния ему. Это противостояние на длительное время.

Все понимают, что к такой войне никто не готовился. Сейчас мир только выходит на промышленные показатели оказания помощи и создания предпосылок для обеспечения себя вооружением. Это также свидетельство того, что эта война уже носит затяжной характер и она будет продолжаться некоторое время. И мы должны быть готовы к длительному противостоянию и быть мобилизованными.

Сергей Грабский для РБК-Украина