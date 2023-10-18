Авдеевка имеет большой военный смысл. Если там не будет ВСУ, это улучшит жизнь россиянам

Авдеевка имеет большое военное значение, поэтому россияне пытаются выбить оттуда украинские силы. Если ВСУ не будет в Авдеевке, это улучшит жизнь россиянам на том направлении.

Авдеевка

Авдеевка – это ближайший к городу Донецк город под контролем ВСУ. Вся Донецкая область – это огромная агломерация, где один город перетекает в другой город. Там очень тяжело провести какие-то границы. Вблизи Авдеевки находится Ясиноватая – огромный железнодорожный узел. Вблизи Авдеевки находится Донецкий аэропорт, по прямой 5 км. Недалеко находится Горловка, очень близко, по которой можно наносить артиллерийский удар, можно наступать на нее и так далее.

Самое главное, что Авдеевка очень близко к Донецку и из Авдеевки можно держать под огневым контролем окрестности Донецка все логистические пути. Авдеевка имеет очень большой военный смысл. Если там не будет ВСУ, это улучшит жизнь россиянам гораздо.

Авдеевка – это такой аппендикс при обороне врага. Он глубоко вклинивается километров на 10. И для врага это болезненная ситуация. Линия фронта чем короче, тем лучше. Им очень нужно выровнять линию фронта, чтобы у них упростилась ситуация под Донецком, потому что она там очень напряженная.

Почему им очень тяжело будет захватить Авдеевку? Во-первых, там построен укрепрайон. Этот укрепрайон держится с 2014 года, это многоуровневые бетонированные укрепления, заминированы все подходы и самое главное.

Что такое наступление? Наступает свежесформированная 25-я армия. Наступает до 1000 человек, три-четыре батальона, то есть силами бригады при поддержке авиации и артиллерии. Что им нужно для успешного наступления? Им нужно разрушить все укрепления, это значит, что каждый бетонный дот, на него надо сбросить либо авиационную бомбу, либо стрелять несколькими десятками артиллерийскими снарядами, которые у них в страшном дефиците. Есть разные сообщения, которые говорят, что у них огромный снарядный голод и они на всей линии фронта, включая юг, производят до 10 тысяч выстрелов. Это слишком мало для такой линии фронта.

Они компенсируют это авиацией, сбрасывая управляемые бомбы и нанося удары вертолетами. Но сегодня мы увидели удар какой-то неизвестной ракетой с кассетной боеголовкой по аэродрому. Что это могло быть, сказать трудно, но, по сообщениям с той стороны, это было самым серьезным удар авиацией.

Наступают они силами свежесформированной армии и, опять же, по сообщениям и с нашей стороны, и с той стороны, проблема №1 – это личный состав, укомплектованный в лучшем случае на 70%, слабо обученные люди, которые в армии 2-3 месяца, не имеющие военного опыта. Да, они усилены десантом, но его мало.

И вторая проблема – комплектация техникой менее 50%. Мы уже увидели всевозможные экзотические образцы техники – какие-то "мотолыги", на которые они наваривают бронированные башни, пулеметы. Это значит, что у них нехватка бронетехники, тех же БТР и танков. Когда все штурмы проходят, эта техника успешно уничтожается либо на минных полях, либо с помощью ПТУР. В эти дни, когда там идут штурмы, мы видим, что там 40-30 танков уничтожены, то есть серьезное количество.

Угледар и Бахмут

Сбиваются самолеты – те же Су-25, которые сбрасывают управляемые бомбы. Им, чтобы сбросить бомбу, нужно подойти близко к линии фронта. Если они бросают на расстоянии 30 км, ну это значит, что они могут до края достать. Самолет летит на высоте 8-10 км, разгоняется вверх, бросает управляемую бомбу и убегает назад. То есть они боятся подходить к линии фронта, потому что мы их сбиваем – три штуки за последнюю неделю сбили.

Поэтому шансы у них, конечно, есть, но сейчас все выглядит так, что они стачивают зубы, уничтожая большое количество личного состава и техники, ударяясь головой об очень серьезный укрепрайон.

На Бахмутском направлении работают серьезные бригады, там работает наша 3 штурмовая бригада, отбивает окопы, то есть происходит такое ползучее наступление. Не могу сказать, что молниеносное, но каждый день они откусывают какой-нибудь участок фронта. Все идет к тому, чтобы закрыть этот котел, это вопрос времени, когда им придется оттуда выйти. Каких-либо перспектив наступления я там не вижу.

Запорожское направление

Они хотят фланги отрезать, потому что мы зашли вглубь территории врага и там остановились. Не видно там украинского наступления, чтобы они прорвали третью линию и зашли глубже. То есть враг атакует фланги и это большая опасность. Если они пробьют оборону, это значит, что мы будем в окружении. А так это нельзя делать.

Все выглядит так, что враг контратакует, мы укрепляемся и готовимся, чтобы прорываться дальше. Туда враг перебросил остатки десантно-штурмовой дивизии, кажется, 76-й. Там примерно два полка десанта зашли, они контратакуют, а наши держатся. Все выглядит так, что мы готовимся дальше на Токмак двигаться.

Херсонская область

Мы видим, что на островах ССО атаковали, но это не привело к прорыву. А так постоянные обстрелы, на Херсон постоянно идут управляемые бомбы, но таких сильных новостей нет.