Малік у Дакарі: український рекордсмен швидкості стартує у найзнаменитішому ралі-рейді планети

Свою команду в найбільш виснажливій і тривалій автомобільній гонці виставить Київський міський автомотоклуб. Пілотувати машину буде відомий український спортсмен Сергій Малик.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто

Український екіпаж у складі пілота Сергія Малика, штурмана Любомира Шумакова і механіка Сергія Матвієнка виступить на орендованій у Франції вантажівці Renault Kerax D-50 4х4 з 10,8-літровим турбодизелем. Команда виступить в класі Dakar Classic, в який допущені авто, випущені до 2000 року. Вони змагаються за скороченим маршрутом.

Цікаво, що це вже друга спроба української команди - у 2008 році вона мала виступити в Дакарі на вантажівці КрАЗ-5233ВЕ. Машина зі спеціальним кузовом з шістьма запасними колесами і запчастинами мала два додаткових паливних бака по 250 л кожен, а також три крісла на пневмопідвісці в кабіні. Але в той рік, через теракти, гонку в Африці скасували.

Відзначимо, що гонщик Сергій Малик в серпні цього року встановив рекорд швидкості на електромотоциклі Delfast Dnepr Electric в класі "А" OMEGA. Він промчав по соляному озеру в Бонневілі (штат Юта) зі швидкістю 107,217 миль/год (172,61 км/год).

Розклад етапів ралі-рейду "Дакар-2022"

1 січня

Етап 1A (пролог): Джидда-Хаіль (загальна довжина 834 км / спецділянка 19 км)

2 січня

Етап 1B: Хаіль-Хаіль (546 км / 334 км)

3 січня

Етап 2: Хаіль-Аль-Артавія (585 км / 339 км)

4 січня

Етап 3: Аль-Артавия – Аль-Каисума (554 км / 368 км)

5 січня

Етап 4: Аль-Каїсума-Ер-Ріяд (707 км / 465 км)

6 січня

Етап 5: Ер-Ріяд-Ер-Ріяд (563 км / 348 км)

7 січня

Етап 6: Ер-Ріяд-Ер-Ріяд (635 км / 421 км)

8 січня

День відпочинку

9 січня

Етап 7: Ер-Ріяд-Аль-Давадімі (700 км / 401 км)

10 січня

Етап 8: Аль-Давадими – Ваді-ад-Давасир (828 км / 394 км)

11 січня

Етап 9: Ваді-ад-Давасир – Ваді-ад-Давасир (490 км / 287 км)

12 січня

Етап 10: Ваді-ад-Давасір-Біша (757 км / 374 км)

13 січня

Етап 11: Біша-Біша (500 км / 345 км)

14 Січня

Етап 12: Біша-Джидда (676 км / 163 км)

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